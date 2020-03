La France va vivre au ralenti pendant plusieurs semaines après les annonces du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. De nombreuses mesures sont prises localement dans le Calvados et dans l'Orne : écoles, transports, commerces, justice...

Coronavirus : les mesures prises dans le Calvados et l'Orne pour le stade 3

Après les déclarations d'Edouard Philippe samedi 14 mars, qui a annoncé la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", la France prend un nouveau tournant dans la lutte contre le coronavirus. Les restaurants, bars, discothèques, cinémas sont fermés. Restent ouverts les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore les stations-essence. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies n'auront plus lieu. Chacun est invité à limiter ses déplacements au strict minimum. La vie quotidienne va être bouleversée, notamment avec la fermeture de toutes les écoles.

Dans les transports

Les transports en commun sont maintenus mais le service va être allégé. Le réseau Twisto de l'agglomération caennaise va faire rouler ses trams et ses bus comme lors des samedi à partir de lundi 16 mars. Les lignes professionnelles (lignes 40, 41 et 42) circuleront normalement. Il faut avoir acheter son billet soit chez un commerçant, soit aux distributeurs automatiques, ou privilégier le ticket par SMS. Les passagers devront entrer par les portes du milieu. Pour les personnes à mobilité réduite, il a été décidé de maintenir le service uniquement en cas de rendez-vous médicaux ou pour les déplacements professionnels.

Les bus verts du Calvados vont eux se calquer sur les horaires des petites vacances scolaires. Les conducteurs ne vendront plus de billets.

Dans l'agglomération d'Alençon, le service des lignes urbaines Alto 1, 2, 3, 4 et 5 sont maintenus ainsi que les transports à la demande.

Le tramway va continuer à circuler dans l'agglomération caennaise © Radio France - Didier Charpin

Dans les écoles

Comme partout en France, les crèches, écoles, collèges, lycées et universités ne feront plus cours à partir de ce lundi. Des dispositifs numériques sont mis en place et les professeurs s'organisent pour que les élèves continuent leurs apprentissages. L'académie de Normandie a mis en place un numéro pour toutes les questions relatives aux écoles : 02 31 30 08 40. Le baccalauréat aura bien lieu, "d'une façon ou d'une autre", insiste le ministre de l'Education Nationale. Les concours qui devaient se tenir dans l'enseignement supérieur durant les trois prochaines semaines sont reportés.

Dans la justice

Toutes les audiences non urgentes vont être renvoyées. Seules les comparutions immédiates et les procès concernant des détenus sont pour l'instant maintenus. Le public ne sera plus admis dans les tribunaux. Du télétravail est mis en place pour de nombreux personnels.

Les audiences non urgentes vont être renvoyées, ici au tribunal correctionnel de Caen © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le dernier bilan sanitaire

Depuis vendredi 28 février, au moins 127 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie : 50 cas dans le Calvados, 2 dans l'Orne, 27 dans la Manche, 23 en Seine-Maritime et 25 dans l’Eure. Parmi ces malades, 12 personnes sont hospitalisées et un homme de 86 ans est mort à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. (Dernier bilan communiqué dans la soirée du samedi 14 mars)

La préfecture du Calvados a mis en place une cellule d'information du public Une soixantaine de personnes par jour se relaie pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Il suffit de composer le 02 31 30 67 60 entre 8h et 20h.