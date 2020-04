Coronavirus : les militaires du 27e BCA d’Annecy livrent les établissements de soin

Comment l’armée se mobilise-t-elle contre la propagation du coronavirus ? Exemple en Haute-Savoie où ce lundi dans le cadre de l’opération "Résilience", le 27e Bataillon de chasseurs alpins d’Annecy a livré du matériel de protection dans plusieurs établissements de soin et Ehpad du département.

Dans la guerre contre la propagation du coronavirus, les soldats se sont transformés en livreurs. Ce lundi, une soixante de militaires du 27e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) d’Annecy ont apporté du matériel de protection au personnel de plusieurs Ehpad et établissements de soin de la Haute-Savoie et de l’Ain. "C’est une mission importante et nous sommes ravis d’y participer", explique le lieutenant Christophe. Elle entre dans le cadre de l’opération "Résilience" qui engage l’armée dans des actions "de protection" sanitaire et logistique.

REPORTAGE - Les militaires du 27e BCA d’Annecy livrent les établissements de soin. Copier

Le 27e BCA d'Annecy est engagé dans l'opération "Résilience". © Radio France - Richard Vivion

Livraisons de masques, de flacons de gel ...

En une journée, les chasseurs du 27e BCA ont livré quatre-vingt-trois établissements. "Ici, à l’Ehpad de Seyssel, nous avons apporté 350 masques, 20 flacons de gel hydro-alcoolique, une centaine de gants et de surchaussures", indique le lieutenant Christophe. "Etre livrés, recevoir du matériel cela nous simplifie la vie", affirme l’une des responsables de l’Ehpad. "Partout, les gens sont heureux de nous voir, poursuit le lieutenant du 27e BCA. Nous avons même été applaudis."

Une responsable de l'Ehpd de Seyssel (Haute-Savoie) réceptionne le matériel livré par le 27e BCA d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Livraison sous haute-protection. © Radio France - Richard Vivion