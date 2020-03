Coronavirus : les milliers de repas non servis dans les collèges de l'Oise donnés aux associations

Dans l'Oise, où tous les établissements scolaires sont fermés sur arrêté préfectoral pour prévenir la propagation du coronavirus, des milliers de repas des cantines d'une cinquantaine de collèges du département n'ont pas été servis. Le conseil départemental a décidé de les donner aux associations caritatives de l'Oise, banque alimentaire et SAMU social notamment, et aux établissements de l'aide sociale à l'enfance. Ce qui représente 800 kg de viande et de poisson, mais aussi des fruits et légumes.