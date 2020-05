Coronavirus : les missions inattendues des soldats de l'opération Résilience

200 soldats de régiments alsaciens et lorrains sont arrivés en renfort dans les Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie. L'Armée sollicitée aussi pour ses compétences en matière de menace biologique et de stress pros-traumatique.

Il y a bien sûr la sécurisation des convois de masques et de gel hydroalcoolique.

C'est la principale mission des soldats de l'opération "Résilience". 200 soldats sont arrivés en renfort dans les Hauts-de-France pour assurer ces transports sensibles. Il s'agit de soldats du 2ème régiment de hussards d'Haguenau (Bas-Rhin), du 3ème régiment de hussards de Metz et du 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières. Mais les soldats interviennent également sur des opérations plus pointues.

Aide au nettoyage

Les conséquences du coronavirus peuvent s'apparenter à une attaque bactériologique ou chimique. En la matière, l'armée a de nombreuses compétences. Des soldats partagent donc leur connaissance auprès d'administrations pour diffuser les bonnes pratiques pour nettoyer les locaux et éliminer ainsi toute trace du virus. "C'est une aide au bionettoyage, explique le général Christophe Launois, adjoint à l'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord. On a des experts militaires qui font de la formation auprès des administrations pour travailler davantage en sécurité et en sérénité."

Aide psychologique

A Douai, l'hôpital a sollicité le 41ème régiment de transmission basé dans la ville pour soutenir psychologiquement les personnels qui en expriment le besoin. "On comprend bien le stress qu'ils peuvent avoir, souligne le général Launois :

Les personnels de santé sont au front, ce sont des soldats contre le coronavirus.

On nous a demandé des séances de relaxation. On a des experts qui accompagnent nos soldats rentrant d'opération. Il s'agit de les aider à maîtriser leurs émotions, leur stress".

90% des missions consacrées à la sécurité

Mais l'essentiel des missions est consacré à sécuriser des convois de transports de masques ou encore les lieux de stockage. "A 60%, on est sur du soutien logistique de l'ARS (agence régionale de santé), de producteurs de gel hydroalcoolique et de masques qui fabriquent sur place dans la région des Hauts-de-France, explique le général Launois. 30% de nos opérations sont consacrées à de l'appui sécuritaire autour des hôpitaux aux côtés des forces de l'ordre. 4 hôpitaux des Hauts-de-France voient donc circuler très régulièrement des patrouilles militaires : Amiens, Lens, Douai et Cambrai. Les autres établissements hospitaliers sont sécurisés par des patrouilles de police et de gendarmerie.