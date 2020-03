Coronavirus : les numéros utiles dans la Somme

Si vous avez des symptômes de coronavirus

Afin d'éviter de saturer le Samu, le 15 vous devez en cas de symptômes appellez en priorité votre médecin traitant qui vous orientera. Pour des questions d'ordre médical vous pouvez joindre le 03.20.30.58.00 mis en place par l'agence régionale de santé des Hauts de France. La plateforme nationale reste bien sûr toujours active : 0800 130 000.

Une cellule d'information dans la Somme

La préfecture de la Somme a ouvert une cellule d'information que vous pouvez contacter au 03.22.97.80.80. Elle pourra répondre aux questions des habitants sur les mesures de confinement par exemple. Les entreprises qui s'interrogent sur les démarches peuvent aussi téléphoner.

Les villes d'Amiens et d'Abbeville joignables

Le standard de la ville d'Amiens est joignable tous les jours au 03.22.97.40.40. Même disposition à Abbeville où le standard de la ville que vous pouvez contacter au 03.22.25.43.43 est ouvert de 8h à midi et de 14h à 17h. Deux personnes (mais le dispositif peut grimper à six agents si besoin) centralisent les appels et les redirigent vers les directeurs de service concernés. Les services de l'état civil et des enterrements restent ouverts.

Les transports assurés

A Amiens, les bus Amétis circulent ... mais sont moins nombreux. Le fonctionnement est celui d'un samedi. Des bus qui ne roulent plus en revanche à Abbeville où la BAAG propose un service de transports à la demande. Pour les joindre : le 03.22.24.84.84

La région en soutien aux entreprises

Les entreprises et commerçants qui rencontrent des difficultés de trésorerie peuvent obtenir de l'aide auprès de la région des Hauts de France qui a mis en place un numéro : 03.74.27.00.27 et un mail : entreprises@hautsdefrance.fr

Les entreprises et les travailleurs indépendants peuvent aussi se rapprocher de l'Urssaf Picardie qui propose des mesures d’accompagnement. Les démarches peuvent se faire en ligne sur urssaf.fr ou par téléphone au 39 57 pour les employeurs et professions libérales et au 3698 pour les travailleurs indépendants artisans et commerçants.

L'attestation de déplacement dérogatoire

Elle est obligatoire si vous devez sortir de chez vous pour aller travailler, faire vos courses ou faire un peu d'activité sportive. Elle est à retrouver ici. Si vous n'avez pas de moyen de l'imprimer, vous pouvez la rédiger vous-même de façon manuscrite.