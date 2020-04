Coronavirus : les obsèques de particuliers retransmises en direct

Les Pompes Funèbres Debray sont installées en trois endroits différents du nord Loire : Saint-Mars-du-Désert, Carquefou et Ancenis. Depuis le début de la pandémie de Covid 19, l'entreprise fait face à des familles endeuillées bouleversées par les mesures gouvernementales qui imposent pas plus de six personnes dans les salons funéraires, et pas plus de 20 personnes pour la cérémonie au cimetière.

Il y a des familles qui sont très connues, et il pourrait y avoir bien plus de personnes que cela. Même pour nous ça fait bizarre d'accompagner les gens dans la stricte intimité familiale"

Le patron Tristan Debray vient d'accueillir la famille d'une femme de 76 ans décédée à domicile. Elle laisse cinq enfants et de nombreux petits-enfants. Seul le premier cercle pourra être présent pour la cérémonie. Il constate que :

Au deuil des gens on ajoute encore de la peine à la peine, c'est tendu moralement, ça fait mal au cœur"

Il déplore la situation, pour ses clients, comme pour lui et ses 13 salariés :

On a l'impression de ne pas accompagner les gens comme on sait le faire. On a cette barrière, ça rompt le contact humain.

Pour remédier à ces contraintes, ses assistants funéraires proposent une retransmission de la cérémonie en direct. 500 personnes peuvent se connecter en simultané*.

On propose aux familles un live, une retransmission en direct. Ça permet de dire au revoir, sans quoi vous avez l'impression qu'elle n'est jamais partie

Le procédé est techniquement assez simple :

C'est via les téléphones de nos équipes, avec une application. On filme la cérémonie en direct. A la fin les gens peuvent déposer des condoléances écrites en direct.

Ce service est facturé 150€. Il s'ajoute à la facture globale des Pompes Funèbre dont le montant varie de 3500 à 4000 €.

En Loire-Atlantique, les Pompes Funèbres ne constatent pas de hausse significative de leur activité ces dernières semaines. Tristan Debray se compare à ses confrères de l'est de la France qui "eux sont passés de cinq à six convois funéraires par jour, à près de 45."

*D'autres Pompes Funèbres proposent ce service en Loire-Atlantique et en Vendée :

Lacoste à Couëron et Saint-Etienne-de-Montluc

Robert à Sainte-Luce-sur-Loire et La-Chapelle-sur-Erdre

Pérocheau à la Motte-Achard et aux Sables d'Olonne