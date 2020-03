Coronavirus : "les obsèques restreintes accentuent la douleur des familles", un responsable de pompes funèbres

Les obsèques n'échappent pas aux mesures de restriction mises en place pour lutter contre le coronavirus. Pour rendre un dernier hommage à l'un de ses proches, il faut être un parent du premier cercle. Les cérémonies religieuses et enterrements sont limités à vingt personnes. "Une douleur supplémentaire pour les familles, " selon Marc Dessasseigne, responsable d'une entreprise funéraire à Sens.

Les services de pompes funèbres s'adaptent à la crise

"Une vingtaine de personnes sont admises lors des obsèques. On peut accueillir une vingtaine de personnes tout en gardant et respectant les mesures de sécurité, explique Marc Dessasseigne. C'est très peu pour les familles. Après au cimetière, on peut aller jusqu'à trente personnes comme c'est en extérieur mais tout en gardant des distances. La situation est beaucoup plus difficile pour les familles. Les amis, les voisins ne peuvent plus se rendre aux obsèques alors que les famille ont besoin de soutien."

Marc Dessasseigne a quatre agences de pompes funèbres et emploie une vingtaine de personne, il a dû prendre de nouvelles règles pour ces employés : "initialement, on intervient avec blouses, gants alors que maintenant on intervient avec une combinaison intégrale, avec un masque pour nous protéger et aussi pour ne pas amener le virus dans les maisons de retraite par exemple. On fait comme si on intervenait pour une personne décédés du coronavirus. Lors des cérémonies, on essaie aussi de garder des distances mais dans notre métier ce n'est pas facile, il y a obligatoirement une proximité. Mais nous faisait tout pour nous protéger et protéger les familles."