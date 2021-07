Plusieurs manifestations sont de nouveau organisées partout en France ce samedi 24 juillet pour protester contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions.

Coronavirus : les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire manifestent à nouveau ce samedi

Les opposants à l'extension du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale de certaines professions contre le coronavirus défilent de nouveau dans la rue ce samedi 24 juillet. Près de 110.000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire, selon les autorités. Le week-end dernier, plus de 114.000 personnes s'étaient déjà réunies, dans 136 cortèges.

Pour enrayer la progression du variant Delta, Emmanuel Macron a présenté le 12 juillet une série de mesures. L'obligation de présenter un pass sanitaire (parcours vaccinal complet ou test récent) à l'entrée des lieux culturels et de loisirs de plus de 50 personnes est entrée en vigueur mercredi. Son extension pour les cafés, restaurants et trains est prévue au début du mois d'aout. Le projet de loi prévoit également l'obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou encore les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées. Après une adoption en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte est en cours d'examen au Sénat.

Des dizaines de rassemblements en France

A Périgueux, les manifestants étaient plus de 500 devant le palais de Justice ce samedi matin. "Je suis venue parce que mon médecin ne m'a pas laissé d'autre choix que de me faire vacciner. Et je ne voulais pas tant qu'il n'y avait pas assez de recul", a expliqué France, l'une des manifestantes, au micro de France Bleu Périgord.

Les manifestants se sont rassemblés "au nom de la liberté" et contre le pass sanitaire. © Radio France - Jeanne de Butler

Ailleurs en France, les rassemblements débutent cet après-midi, comme à Paris, où les manifestants sont réunis place du Trocadéro. Quelques milliers de personnes ont répondu à l'appel notamment de l'ancien élu du Front national Florian Philippot. Dans la capitale, deux autres manifestations ont été déclarées auprès de la préfecture, depuis la place de la Bastille jusqu'à la porte de Champerret, ainsi qu'entre la Place Malraux et les Invalides. Samedi dernier, 18.000 personnes avaient manifesté à Paris.

Quelques milliers de personnes manifestent à Marseille, à Lille, à Metz et à Valence. A Reims, les manifestants ont envahi les voies de l'autoroute. La circulation a été coupée par les forces de l'ordre.

A Nantes, plus de 3.000 personnes ont défilé. Des tensions avec les forces de l'ordre sont rapidement apparues et du gaz lacrymogène a été tiré.

Plusieurs centaines de personnes sont aussi rassemblées à Auxerre, à Nice, à Caen ou encore à Dijon. "Droit à la liberté", "Non au pass sanitaire" ou encore "Liberté de penser, liberté de choisir' sont inscrits sur les pancartes des manifestants.

Les manifestants, réunis Place de la République à Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

Des manifestants sont aussi rassemblés à Rouen pour défendre "la liberté".

A Rennes, malgré la pluie, les manifestants sont présents et le cortège s'est élancé.