Coronavirus : les paquets de pâtes pris d’assaut dans les "drives" des supermarchés dans le Gard

Face à la progression du Coronavirus, certains font le stock de produits non périssables en cas de pénurie. Malgré le faible nombre de personnes contaminées dans le Gard, le département ne fait pas exception.

De plus en plus de personnes optent pour le drive face à la progression du Coronavirus. (Illustration)

La France fait face à une explosion du nombre de cas de Coronavirus. Selon un dernier bilan, elle compte plus de 2 200 personnes contaminées. La crainte de la progression du virus se fait sentir également dans les supermarchés et particulièrement dans les "drives". Pâtes, riz, farine... A Nîmes, comme dans le reste de la France, des habitants font le plein de produits non périssables. Ils redoutent une pénurie.

"Des ruptures de stock pour les paquets de pâtes"

Au "drive" d'un supermarché de Nîmes, les livreurs n'arrêtent pas : "On enregistre 500 commandes en début de semaine alors que c'est un chiffre qu'on fait plutôt le week-end", remarque l'un d'entre-eux. Pourtant, les habitués sont nombreux à affirmer ne pas céder à la panique : "Ça ne sert à rien de s'inquiéter même si j'ai remarqué en faisant mes courses cette semaine qu'il y avait des ruptures de stock pour les pâtes", souligne Xavier, un Nîmois.

Marion l'avoue, elle aurait bien acheté des paquets de pâtes supplémentaires : "Comme beaucoup de personnes se jettent dessus... mais à la place j'ai pris un peu de riz en plus et de la farine également mais c'est juste au cas où".

Malgré l'afflux de clients dans les rayons des supermarchés, pour l'heure, il n'y a pas de pénurie dans les magasins concernés. Cette forte demande n'aurait entraîné que "des ruptures de stock partielles" a expliqué un distributeur à l'AFP.