Pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus et pousser les Français à respecter le confinement, la Ville de Paris annonce la fermeture de tous les parcs et jardins de la capitale.

Coronavirus : les parcs et jardins de la Ville de Paris "seront fermés dans les prochaines heures"

Avant même la nouvelle allocution d'Emmanuel Macron à la télévision ce soir, la Ville de Paris prend de nouvelles mesures pour tenter de stopper l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la capitale.

La mairie annonce, ce lundi, dans un communiqué, que "les parcs et jardins de la Ville de Paris seront fermés dans les prochaines heures et n’ouvriront pas demain" pour "amplifier l'impact de ces mesures sur la population", explique encore la ville.

Une décision importante que l'équipe municipale envisageait déjà ce matin, comme le confiait Emmanuel Grégoire sur France Bleu Paris à 7h15. "Interdire formellement aux Français de ne pas sortir de chez eux, c'est historique, nous allons prendre le temps d'y réfléchir", précisait-il.

Le stationnement gratuit

En plus du stationnement résidentiel déjà en place ce lundi matin, "l'ensemble du stationnement dans les rues parisiennes sera rendu gratuit", annonce encore la municipalité. Les personnels mobilisés dans cette crise pourront donc "se garer à proximité de leur lieu de travail".

Enfin, "500.000 masques seront mis à disposition des médecins, infirmiers et personnels de santé parisiens pour assurer leur protection et celle de leurs patients", peut-on également lire. Un stock complémentaire de masques sera également transféré à l’AP-HP.

Par ailleurs, pour assurer la continuité des services municipaux, les services de la Ville se concentreront sur les missions essentielles pour les Parisiennes et les Parisiens, notamment : _"_la collecte des ordures, la police municipale, l’accompagnement des personnes âgées, notamment le portage de repas, la Protection maternelle et infantile (PMI), le soutien aux malades reçus dans les centres de santé municipaux, l’hébergement d’urgence, l’aide sociale à l’enfance, les bains-douches, l’état civil, les services funéraires, ainsi que les crèches, écoles et collèges mobilisés depuis ce matin pour l’accueil des enfants des personnels de santé".