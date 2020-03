Coronavirus : les parcs et jardins interdits d’accès à Besançon

Malgré l’instauration du confinement, la ville de Besançon a remarqué plusieurs rassemblements publics ces derniers jours. « Ces regroupements sont contraires aux instructions données par l’Etat afin de lutter contre la propagation du virus », explique Pascal Gudefin, directeur du cabinet du Maire.

Face au non-respect des règles de confinement, la municipalité à décidé de réagir. Dès aujourd’hui, les parcs, jardins et les berges du Doubs sont interdits d’accès.

« C'est dommage d'en arriver là, regrette Pascal Gudefin, mais nous sommes dans une période particulière, il faut éviter la propagation du virus et donc rester confinés »

On comprend les envies d'air pur, mais les parcs et jardins sont devenus des lieux de rassemblements. On a senti que les maintenir accessibles, c'était prendre un risque de propagation du virus - Pascal Gudefin