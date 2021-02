Coronavirus : les parents obligés de s'adapter à la fermeture de la cantine scolaire à Salouël

Toujours pas de cantine et de garderie ce mardi 9 janvier 2021, à l'école primaire de Salouël, au nord-ouest d'Amiens. La mairie a décidé de fermer son service de restauration scolaire et les accueils périscolaires après détection de cinq cas de Covid-19 parmi les personnels municipaux (sur les 12 agents travaillant à la cantine et dans les accueils périscolaires). Une fermeture qui va durer jusqu'à nouvel ordre, alors que 150 élèves mangent à la cantine normalement.

Le télétravail, plus simple pour s'organiser

Il y a du monde à la sortie de l'école, ce lundi midi. Dans le petit groupe de grande section, Maxime 5 ans sort de l'école tout sourire. Pas de cantine, pour le garçon. C'est papa qui fait à manger ! Et il connaît déjà le menu. "On va manger des pâtes !"

Le cuisinier du jour, c'est donc Stéphane. Il est en télétravail et a il pu s'arranger avec son patron pour aller chercher Maxime le midi. "D'habitude je me déconnecte à 12h et je me reconnecte à 13h30. Et là je prends 45 minutes en plus, mais il est compréhensif." Aurélie aussi travaille de chez elle et va gérer les allers-retours du midi pour les prochains jours. "Ce n'est pas trop compliqué mais ça coupe beaucoup les journées. On va faire des allers-retours, et en plus on n'habite pas sur place. On s'arrange mais ce n'est pas évident."

Les grands-parents à la rescousse

Mais tous les parents ne peuvent pas venir récupérer les enfants en pleine journée. Alors on compte sur les grands-parents, et ils sont nombreux à la sortie de l'école. Comme Yvelines, qui tient la petit Emelyne par les moufles. La maman ne peut pas quitter le travail. "Son travail est à Dury, elle ne pouvait absolument pas se libérer et le papa c'est pareil." On se débrouille, et surtout on comprend la décision du maire de Salouël, Franck Darragon. La santé d'abord ! Selon les parents.

Les parents de Salouël obligés de s'adapter à la fermeture de la cantine Copier

Situation similaire à Longueau où cantine et accueil périscolaire sont aussi fermés depuis le 29 janvier après le dépistage positif parmi le personnel. Fermeture prolongée jusqu'à ce mercredi 10 février, le temps de recevoir les résultats des derniers tests.