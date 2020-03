Coronavirus : quand les parents se donnent des conseils sur les réseaux sociaux

Elèves, parents et enseignants sont entrés en terrain inconnu ce lundi, en commençant à organiser des cours à la maison pour éviter la propagation du Coronavirus Covid-19. Tous les établissements scolaires, de la crèche à l'université, sont fermés pour essayer d'enrayer la pandémie.

Et un premier obstacle s'est présenté : comment organiser la vie à la maison avec tant de temps enfermé à l'intérieur, et l'impossibilité d'avoir recours à des distractions extérieures ? Plusieurs parents ont donné leur technique sur les réseaux sociaux pour vivre cette période d'enfermement dans les meilleures conditions : réaliser une "Charte du confinement".

Caroline De Haas, militante féministe, activiste et cheffe d'entreprise, a élaboré avec ses enfants cette charte pour la première semaine à la maison, après quelques "négociations". On peut y lire "Il est interdit de réveiller les parents avant 8h" ou encore "Tenue pyjama autorisée samedi, dimanche et jours fériés."

Il est interdit de réveiller les parents avant 8h

La publication Twitter a fait beaucoup réagir, avec plusieurs milliers de likes et des centaines de réponses. D'autres parents ont alors partagé leur propre organisation familiale.

Cette internaute a créé un agenda, décliné heure par heure, prenant en compte le rangement, le nettoyage, le sport et les différents ateliers. Et l'initiative ne vient d'ailleurs pas toujours des parents. Ci-dessous, Nathan, 11 ans, a édicté ses propres règles telles que "Mettre la table et débarrasser", mais aussi "22 minutes de jeux vidéos par jour" et "Continuer d'initier Maman à Minecraft."

Il y a aussi des versions plus créatives, comme cette charte dessinée :

Et une fois la charte établie et signée par toutes les parties, on compte les jours comme dans cette famille :

Autre défi : organiser l'apprentissage à la maison. Là encore, Caroline De Haas a partagé son organisation familiale.

Trois à quatre heures d'enseignement par jour (exercices en ligne, "classe virtuelle" en visioconférence) doivent être proposées. Sur Facebook et Twitter, de nombreux internautes partagent ce guide pour s'organiser dans cette nouvelle mission. Plusieurs conseils sont prodigués, comme "Lever vos enfants à heures fixes", "Prévoyez un emploi du temps", "Faites confiance aux enseignants" et quelques idées d'activités.

Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été annoncée pour les 12 millions d'élèves privés d'établissement scolaire.