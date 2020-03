Coronavirus : les personnes âgées isolées peuvent compter sur l'association "Voisins Solidaires" en Mayenne

L'associations "Voisins Solidaires" en Mayenne met en ligne un kit " Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? ".

Cette période d'épidémie de coronavirus et de confinement est une période difficile à vivre pour les personnes âgées ou handicapées qui peuvent moins voir leurs proches. L’association "Voisins Solidaires" se mobilise pour aider les habitants à organiser l’entraide dans leurs immeubles ou leurs quartiers.

L'association a mis en ligne un kit gratuit intitulé " Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? " qui se compose d’affiches, tracts, annuaire des voisins, panneau pour faire connaître vos besoins ou l’aide que vous pouvez apporter. Un voisin peut aller faire les courses pour un personne âgée, aller chercher des médicaments, des familles peuvent garder les enfants des familles voisines, mutualiser l’achat des courses.

Le kit est téléchargeable sur le site : www.voisinssolidaires.fr

Un engagement salué par le conseil départemental de la Mayenne, "la société civile, les citoyens, les entreprises veulent aider les pouvoirs publics à faire face à cette situation d’urgence. Ils sont prêts à se mobiliser ! Ils sont prêts à être solidaires ! Les habitants et le voisinage offrent un gisement formidable de générosité et de ressource gratuite". Dans le cadre de son plan d’accompagnement des seniors May’Aînés et de la démarche 100% inclusif, le département de la Mayenne va d'ailleurs conclure un partenariat avec l’association "Voisins Solidaires".