Coronavirus: les pharmaciens de Provence demandent à être associés à la vaccination

Quelques 500 français vaccinés depuis le début de la campagne il y a une semaine, là où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déja été vaccinés en Allemagne et en Italie, et près d'un million au Royaume-Uni. Une lenteur qui n'a rien d'une fatalité pour le président de l'ordre des Pharmaciens Paca-Corse, Stéphane Pichon se dit "désespéré, désabusé", et ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne s'appuie pas davantage sur les pharmaciens et les médecins : "on n'utilise pas les professionnels de santé libéraux comme il faut, que ce soit les médecins généralistes, les infirmières ou nous les pharmaciens, on nous oublie. On a une logistique implacable, il faut nous faire confiance."

" je suis désespéré de voir qu'on est la risée de l'Europe" - Stéphane Pichon, président de l'ordre des Pharmaciens Paca-Corse

Et Stéphane Pichon de pointer du doigt la lourdeur administrative: "on est au delà du "pas assez vite"!! par une accumulation de règles administratives, on est dans le délire total, on marche sur la tête. On est quasiment l'un des derniers pays d'Europe! moi j'aimerais que tous ceux qui ont fait l'ENA (Ecole Nationale d'Administration) se rapprochent un peu des gens de terrain qui connaissent la réalité de la vie. Toutes les décisions sont prises au niveau des Ministères, à paris, en ne faisant pas du tout cas de la capacité des régions à s'organiser . Nous, nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes des praticiens, et un praticien c'est pragmatique et efficace." Le président de l'ordre des Pharmaciens Paca-Corse se dit prêt comme ses confrères, soit quelques 2000 pharmacies en Paca-Corse, à vacciner, comme ils l'ont fait pour le vaccin contre la grippe.