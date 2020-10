Coronavirus : l'hypothèse d'un reconfinement se précise, les pistes envisagées

Va-t-on vers un reconfinement en France ? Le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O estime que "tout est possible" ce dimanche chez nos confrères de franceinfo, alors que la France a passé la barre des 50.000 cas positifs de coronavirus détectés en 24 heures.

Le gouvernement doit tenir ce jeudi un nouveau point presse et potentiellement annoncer des mesures plus restrictives en France pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

Plusieurs élus et médecins alertent sur un reconfinement

Plusieurs élus, médecins ou encore chercheurs appellent le gouvernement à entamer le dialogue à ce sujet, estimant qu'un reconfinement est inévitable, comme le président de la région Grand Est Jean Rottner."Je pense qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, il faudrait reconfiner pour remettre les pendules à l'heure" estime également le professeur Eric Caumes, chef du service infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Plusieurs d'entre eux proposent des pistes pour éviter un reconfinement généralisé et total.

Un couvre-feu plus tôt ?

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a évoqué ce lundi sur RTL "une situation très difficile, voire critique". Selon lui deux possibilités sont envisageables pour ralentir la circulation du virus : notamment "la possibilité d'aller vers un couvre-feu plus massif à la fois dans ses horaires et dans son étendue et qu'il puisse être mis en place le week-end". C'est la même piste envisagée par des médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes qui demandent un confinement le week-end et un couvre-feu en semaine dès 19 heures.

Mais Jean-François Delfraissy estime également qu'un reconfinement est possible, sans être toutefois aussi restrictif qu'en mars dernier : "Il permettrait à la fois le travail, qui doit s'accentuer en télétravail, et permettrait de conserver une activité scolaire et une activité économique".

Un confinement "écocompatible"

Un confinement "écocompatible" ciblé selon les régions, c'est ce que prônent les professeurs en santé publique Philippe Amouyel et Luc Dauchet. Ils ont cosigné une tribune dans le JDD (journal du Dimanche) de ce dimanche pour réclamer un renforcement du confinement dès ce lundi, sans attendre l'évaluation des effets du couvre-feu qui n'arrivera que dans plusieurs jours. Le but : éviter une situation incontrôlable à Noël, selon eux. "Peut-on, à six semaines des ­vacances de Noël prendre le risque d'un échec ou d'un effet insuffisant ? Nous ne le croyons pas." écrivent-ils.

Le confinement "écocompatible" prévoit selon leurs pistes, un reconfinement tout en maintenant la scolarité des élèves et une grande partie de l'activité économique, soit une réflexion similaire à celle du président du Conseil scientifique.

Reconfinement des personnes à risque

Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, invité de franceinfo, des scénarios de reconfinement sont à envisager, notamment un reconfinement "court" de deux semaines. "La problématique du couvre-feu devient presque désuète. Aujourd'hui, il faut aller jusqu'à des scénarios de reconfinement" a-t-il déclaré. Il envisage également un reconfinement ciblé qui ne concernerait que les personnes considérées à risque. "On a aussi étudié un scénario de reconfinement de la population âgée, comme on l'a déjà évoqué en mars-avril. Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", explique-t-il.

Étendre encore plus le télétravail

Dans Le Parisien, Anne Sénéquier, codirectrice de l'observatoire de la santé mondiale à l'Institut de relations internationales (Iris) évoque un renforcement massif du télétravail. Aujourd'hui, le protocole sanitaire dans les entreprises n'impose pas un nombre de jours précis, mais demande aux employeurs de fixer, "un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent" dans les zones soumises au couvre-feu. Les autres départements de France sont invités à faire de même.

"Certes, des foyers épidémiques émergent des bars et des soirées privées, mais les premiers lieux où ils se forment, c'est l'entreprise", rappelle dans Le Parisien Anne Sénéquier. Elle appelle a étendre le plus possible le télétravail et les horaires décalés. "C'est bien beau de demander aux restaurants de faire des efforts mais les entreprises doivent en faire autant", estime la chercheuse.