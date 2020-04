Coronavirus : les plongeurs de Vaucluse prêtent leurs bouteilles d'oxygène aux maisons de retraite

Les clubs de plongée de Vaucluse prêtent leurs bouteilles d'oxygène aux Ehpad. Pendant l'épidémie de Covid-19, la France manque de bouteilles d'oxygène. Les clubs de plongée sous-marine d'Avignon, Cavaillon, Camaret, Bollène, l'Isle Sur la Sorgue et Pertuis ont donc proposé leurs bouteilles d'oxygène pour soulager les maisons de retraite. Ces bouteilles ne serviront pas forcément pour soigner des malades du Covid-19, mais elles atténueront un peu la pénurie.

Des bouteilles pour sauver un plongeur... ou une personne âgée

Les bouteilles d'oxygène sont rares et précieuses. C'est un médicament qui sauvent les plongeurs... mais aussi les personnes âgées en Ehpad. Marc Lemezo, le président des plongeurs de Vaucluse, rappelle que ces bouteilles d'oxygène sont indispensables pour assurer la sécurité des plongées désormais impossibles avec le confinement.

"C'est une bouteille d'oxygène qui permet d'oxygéner un plongeur qui aurait fait un accident de décompression. Et comme on sait que les Ehpad n'ont pas été les premiers servis en respirateurs et oxygéno-thérapies. Les clubs de plongée ont tout prêté : la bouteille, le mano-détendeur et tout un ensemble de tuyauterie et de masques".

Bouffée d'oxygène pour les Ehpad

La pharmacie du Coudoulet à Orange a centralisé huit mètres cubes d'oxygène. Les bouteilles sont reconditionnées, remplies par Air Liquide avant d'aller dans les Ehpad. La préparatrice en pharmacie Chrystelle Faure les attend en fin de semaine : "Air Liquide n'a pas assez de bouteilles. Comme les clubs de plongée n'ont plus d'activité pendant l'épidémie de Covid-19, on peut récupérer quelques bouteilles pour soulager les Ehpad. En fonction des besoins, les bouteilles seront acheminées dans les Ehpad de Vaucluse".

Plongeurs solidaires

C'est un prêt. Les bouteilles d'oxygène seront rendues remplies aux clubs de Vaucluse. Mais au club de plongée de Pertuis (120 adhérents), le président Nicolas Leca est patient et surtout solidaire : "à la reprise de nos activités - ce n''est pas pour tout de suite - si les Ehpad en avaient encore besoin, nous laisserions évidemment nos bouteilles à disposition : la priorité est à la solidarité."