Coronavirus : les policiers de la Loire aux abords des gares pour rappeler les nouvelles mesures

Des policiers sont intervenus dans les trains et aux abords des gares de la Loire vendredi, en ce début du weekend de Pâques, pour expliquer les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Avant une intensification des contrôles ces prochains jours.

Les policiers ont fait de la pédagogie vendredi aux abords des gares de la Loire et même à bord des trains, pour expliquer les nouvelles mesures de freinage contre l'épidémie de coronavirus, dans toute la France, après ce long weekend de Pâques. Ils ont rappelé les règles mais aussi répondu à ceux qui n'ont pas forcément bien compris ce que signifiait la tolérance accordée jusqu'à lundi soir.

Départs en weekend autorisés, même hors région

"Pour tout le weekend, les déplacements sont autorisés même en dehors de la région", résume Cédric Esson, directeur de la sécurité publique dans la Loire. "Après, _à partir de mardi_, si les personnes sont dans leur résidence secondaire, il faut qu'elles restent à dix kilomètres de ce lieu, en revanche pour ceux qui reviennent dans leur domicile principal, la règle des dix kilomètres s'appliquera à partir du domicile", ajoute le patron des policiers ligériens.

Les nouvelles mesures prennent effet le 6 avril, cela est clairement indiqué sur le prospectus que les policiers remettent aux voyageurs dans les gares du département, notamment à Saint-Étienne Châteaucreux où une équipe de la Direction départementale de la sécurité publique, des policiers municipaux, des agents de la Suge (sûreté ferroviaire) et aussi de la PAF (Police aux frontières) de Lyon étaient déployés vendredi après-midi. En revanche, les commerces non essentiels ferment dès samedi 3 avril au soir.

Contrôles renforcés "dans les lieux de regroupement"

Si ce vendredi, les forces de l'ordre ont privilégié la pédagogie, les contrôles de la réglementation sanitaire seront renforcés au courant du weekend, "que ce soit sur la voie publique, mais également sur tous les lieux connus des Ligériens comme étant des lieux de regroupement de personnes", prévient Cédric Esson.

Que ce soit pour non respect du couvre-feu, du port du masque, de la jauge de six personnes pour les rassemblements, et à partir de mardi si vous n'avez pas de justificatif pour aller au-delà de dix kilomètres autour de chez vous, l'amende est de 135 euros.