Coronavirus : pas de "tournée des calendriers" pour les pompiers de Corrèze cette année

S'il est bien une tradition qui est appréciée de la grande majorité de la population c’est celle de la rencontre avec les sapeurs-pompiers à l’occasion de leurs tournées de calendriers. Mais cette année en Corrèze, vu le contexte sanitaire, les sapeurs-pompiers annoncent que cette traditionnelle tournée va être reportée voire annulée, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. C'est semble-t-il la première fois que cette distribution est annulée depuis qu'elle existe, explique le Colonel Marc Mazaleyrat, le Président de l'Union départementale des sapeurs-pomiers de la Corrèze. "C'est une tradition très ancienne, qui remonte à après la deuxième guerre mondiale, et c'est vrai que de mémoire, tout le temps, les sapeurs-pompiers ont rendu visite à la population de leur secteuir d'intervention" dit-il. "Mais cette année avec la pandémie, il est impossible de rendre physiquement visite aux gens que nous protégeons, que nous aimons bien et qui nous le rende bien" poursuit Marc Mazaleyrat.

Cette distribution des calendriers des pompiers est chaque année "une occasion de rencontre et d'échange, et une occasion pour la population de manifester leur reconnaissance et leur remerciement envers les pompiers", explique-t-il encore.

L'idée est que ce calendrier se retrouve bien accroché au mur ou au frigo

Mais cette opération est également concrètement utile. L'argent récolté lors de ces tournées (le montant est laissé au libre choix des gens) permet de contribuer au financement de l'action sociale dans les Centres d'Incendie et de Secours, et de prendre aussi en charge les orphelins de sapeurs-pompiers qui sont décédés en service. L'an passé près de 29.000 calendriers ont été distribués dans le département de la Corrèze.

Alors quelle solution ? "S'il y a une accalmie de la pandémie dans les prochaines, ce qui semble peu probable, ce ne sera qu'un report, sinon on réfléchit à un possible système de _commande du calendrier des pompiers par internet_, une dépose de ces calendriers en libre service chez des commerçants qui l'accepteraient, ou bien un publi-postage" explique le Colonel Marc Mazaleyrat. Mais même cette année, "l'idée reste que ce calendrier se retrouve bien accroché au mur ou au frigo", conclut-il. Comme c'est encore très souvent le cas.