Coronavirus : Les pompiers, grands oubliés de l'allocution présidentielle

Le président de la République, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français dans une allocution ce mercredi soir depuis l'hôpital militaire de Mulhouse (Haut-Rhin). Il en a profité pour remercier les nombreux professionnels qui continuent à travailler et à se mobiliser pendant la crise du coronavirus. Parmi eux : les personnels soignants, les gendarmes, les policiers ou encore les enseignants. Mais il n'a pas dit un mot au sujet des sapeurs-pompiers.

Un oubli qui met en colère de nombreux soldats du feu, à l'instar de Thierry Lenfant, délégué syndical CGT des sapeurs-pompiers professionnels de l'Isère : "On réagit de manière assez négative car les sapeurs-pompiers participent à la chaîne des secours, on fait partie des soignants de l'avant et on participe à la prise en charge des gens suspectés d'avoir contracté le covid-19. Lorsque nous partons en intervention, il y a toujours une appréhension. _C'est une déception de voir le président ignorer les sapeurs-pompiers_. ce que nous voulons, comme les personnels hospitaliers, c'est d'avoir les moyens de travailler et des moyens de protection. Nous espérons tenir dans la durée et la seule chose que nous pouvons conseiller à la population c'est de rester chez vous".

Autre point de crispation : un plan massif d'investissement pour l'hôpital public et une prime pour les soignants ont été annoncés par le chef de l’État. Une "bonne nouvelle", selon Thierry Lenfant, "mais ils demandent cela depuis des mois. Le gouvernement vient seulement de s'en rendre compte", souligne le délégué syndical. Une situation qui fait écho à celle des sapeurs-pompiers qui ont été en grève durant de nombreux mois pour réclamer plus de moyens, sans toutefois les obtenir.

Des pompiers isérois touchés par l'épidémie

En Isère, selon les chiffres de ce jeudi 26 mars, 87 sapeurs-pompiers sont suivis pour des suspections de coronavirus, dont 38 qui ont été placés en quatorzaine. Des cas "sans gravité", précise Thierry Lenfant.

Un nombre d'interventions en baisse... pour l'instant

Même si les interventions en Isère sont en nette baisse depuis le début du confinement (entre 100 et 150 interventions par jour en moyenne au lieu de 250 à 300 interventions avant la crise du coronavirus), les sapeurs-pompiers s'attendent à une augmentation de l'activité quand le pic de l'épidémie sera atteint.