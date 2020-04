Coronavirus : les Pompiers Humanitaires Francais partagent leur expérience

L'association de pompiers est habituée à intervenir sur des lieux de crise comme les inondations ou les séismes. Installée à Saint-Étienne, elle a revu son fonctionnement et ses actions depuis le début de la crise sanitaire.

Jérome Giron, président de PHF, comment le confinement et le coronavirus ont fait évoluer vos missions ?

Les transports et les trajets sont compliqués. On a d'ailleurs rapatrié en urgence il y a 3 semaines une mission qui était à Madagascar. Nous avons développé un réseau de correspondants en particulier à Madagascar et au mali, qui nous permet d'intervenir à distance et de ne pas laisser les gens dans la difficulté. Aujourd'hui nous intervenons sur le territoire ligérien où les actions sont possibles, en partenariat avec la ville de Saint-Étienne et des associations avec lesquelles on avait pas vraiment l'habitude de travailler.

Concrètement quelle genre d'actions sont menées dans la Loire ?

C'est nouveau car PHF n'a pas vocation à intervenir dans le département mais on le fait avec plaisir. C'est donc une collaboration avec des opérateurs spécialisés dans la distribution et l'aide alimentaire comme les restos du Cœur, la croix Rouge, le Secours Populaire. On travaille avec eux à des protocoles sanitaires et de fonctionnement des centres de distribution. On intervient en renfort en apportant notre expérience de terrains hostiles.

Vous avez l'expérience des terrains de crise. Comment cela s'applique au coronavirus ?

On a l'habitude d'intervenir sur des territoires d'urgence suite à des cyclones, des séismes. La problématique des épidémies et des pandémies arrive très vite dans ces secteurs durement touchés. On a donc certaines procédures internes et certains réflexes de fonctionnement que l'on peut partager aujourd'hui sur le territoire national.