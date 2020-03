Coronavirus : les postiers de l'agglomération lavalloise reprennent le travail

Les facteurs de l'agglomération lavalloise ont repris le travail avec la possibilité de respecter les mesures de sécurité pour leur santé et celle des usagers. Du gel hydro-alcoolique, notamment, a été distribué à la quarantaine de salariés. Le courrier n'était plus distribué à Laval et dans les communes de Changé, L'Huisserie, Ahuillé, Saint-Berthevin, Montigné-le-Brillant par exemple.

La Poste a aménagé le temps de travail pour son personnel avec des horaires décalés, ce qui pourrait entraîner des retards dans la distribution des courriers et des colis.

La Poste a décidé par ailleurs de ne pas faire travailler ses agents, samedi 21 mars. Il n'y aura donc pas de distribution de courrier et colis sur tout le territoire demain.