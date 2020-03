Coronavirus : les précisions de la mairie de Bourges sur l'organisation des services aux habitants

Collecte des ordures ménagères (bacs verts) : pas de modification dans le déroulement des collectes.

Collecte sélective des emballages (bacs jaunes) : les déchets déposés dans les bacs jaunes ne sont plus ni triés ni valorisés, mais les bacs sont toujours collectés.

Collecte des colonnes d’apport volontaire (verre, papier,…) : pas de modification dans le déroulement des collectes.

Collecte des encombrants : les collectes du 24 mars à St Germain du Puy et du 25 mars à Bourges sont maintenues.

Collecte des textiles : la collecte est suspendue, il est demandé aux habitants de conserver chez eux leurs vieux textiles jusqu'à nouvel ordre.

Bacs roulants : en raison des risques sanitaires et des risques d'incendie, il est préconisé que les bacs roulants ne restent pas à demeure dehors et soient régulièrement rentrés et sortis pour les collectes.

Demandes de bacs roulants (remplacement, nouvelle dotation, réparation,..) : activité suspendue. Les demandes des usagers sont à enregistrer et seront prises en considération dès retour à la normale.

Déchèteries : elles sont fermées.

Demandes de prêt et retour de broyeurs à végétaux, de couches lavables,… : activité suspendue.

Rappel :

Vous pouvez télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf

ou recopier le texte sur papier libre si vous ne disposez pas d’imprimante.

Pour toutes questions, nous vous rappelons également le numéro vert 0 800 400 805 (appel gratuit) de 8 heures à 18 heures.i