Coronavirus : les préfectures du littoral atlantique ferment l'accès aux plages les unes après les autres

Ce jeudi après-midi, il n'était presque plus possible d'aller prendre un grand bol d'air marin au bord de l'océan Atlantique. Etat des lieux des départements où c'est interdit.

Pour ceux qui espéraient s'aérer et s'extraire du confinement en allant marcher à la plage, ce n'est presque plus possible sur le littoral Atlantique. Ce jeudi, à 15h30, seules les préfectures de Charente-Maritime et des Landes n'avaient pas pris d'arrêté d'interdiction concernant leur département.

Au Pays basque, le sous-préfet de Bayonne annonçait ce jeudi matin que sa décision est prise "dans le cadre d'une coordination nationale", ce qui veut probablement dire que ce sera partout le cas, sur tout le littoral français dans les heures qui viennent.

Le détail par département

Il y a interdiction d'aller à la plage :

en Bretagne : Ce jeudi 19 mars, les préfets des Côtes d'Armor , et d'Ille et Vilaine , ont pris des arrêtés interdisant l'accès aux plages imitant ainsi le préfet du Morbihan qui avait pris une décision similaire dès hier mardi. Celui du Finistère devrait suivre.

en Vendée : _"l'accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs"est désormais interdit ainsi que de se balader à pieds, à vélo, à trottinettes, à rollers dans "les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer"_.

en Gironde : le déplacement de toute personne sur les "plages, plans d'eau, chemins, sentiers, espaces lunaires, forêts et parcs" situés sur le littoral est interdit.