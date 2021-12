Coronavirus : les premiers autotests en vente en grande surface en Béarn et en Bigorre

Certains supermarchés s'attendent à une ruée sur les autotests. Le gouvernement a annoncé qu'à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier, les autotests covid seraient disponibles non plus uniquement dans les pharmacies mais aussi dans les grandes surfaces. Fini le monopole des autotests aux croix vertes ! Cette décision du gouvernement est une réponse pour faire face à l'augmentation du taux d'incidence. Les enseignes comme Leclerc et Super U ont rapidement dit leur satisfaction de pouvoir les commercialiser. En Béarn et en Bigorre, on pourra en trouver dans les prochains jours et ça a même déjà commencé.

Les premières ventes à Ibos et à Orthez

Globalement, c'est au compte-goutte et ça fluctue selon les magasins. Au Leclerc d'Orthez et au Leclerc du Méridien à Ibos, ils ont fait leur arrivée. Dès ce mardi plus d'une centaine de boîtes ont été vendues. Avec une contrainte : pas plus d'une boîte par client. C'étaient des boîtes de cinq autotests à Ibos. Jeudi dans la journée, il devrait de nouveau y en avoir. Une commande a été passée pour près de 10.000 autotests mais sans la certitude de les avoir parce que ça dépend des stocks. Apparemment, les stocks sont limités.

Environ 10€ la boîte de 5 autotests

Certains nous disaient que chez Leclerc, c'est à prix coûtant : c'est 1,95€ la boîte pour un autotest et 9,75€ la boîte de 5. Super U s'engage à les vendre au même prix. Autre exemple, au Intermarché à Soumoulou et à celui de Serres-Castet, c'est commandé et en cours de livraison nous dit-on. Chez Lidl, les autotests devraient arriver sous 10 jours et chez Carrefour, à partir de vendredi, peut-être même avant.