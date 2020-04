Coronavirus : les principales informations en Vaucluse ce mercredi 22 avril

Les élèves de grande section, CP et CM2 pourraient être les premiers à faire leur rentrée à partir du 11 mai, a expliqué mardi le ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale. La rentrée s'étalerait sur trois semaines, avec des groupes qui ne dépassent pas un certain plafond. Dans cet article que nous actualisons tout au long de la journée, on vous donne toutes les informations de ce mercredi 22 avril liées au coronavirus, que ce soit des infos pratiques, des initiatives solidaires ou des bons plans pour mieux vivre le confinement.

L'essentiel

L'épidémie de coronavirus a fait deux nouvelles victimes dans le Vaucluse, selon le dernier bilan publié mardi soir : on compte 32 décès dont 11 résidents d'Ehpad.

Le retour à l'école devrait être étalé sur trois semaines , par niveaux et avec maximum 15 élèves par classe à partir du 11 mai, selon Jean-Michel Blanquer. On vous détaille.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre à vos questions : le 0800 130 000.

Tous les bons plans confinement dans le Vaucluse sont recensés dans cet article.

Une cellule d'appui pour les travailleurs saisonniers agricoles

Depuis ce mardi, une cellule d’appui spécifique est mise en place pour accompagner les travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Elle est joignable par mail : impactemploi.84002@pole-emploi.fr.

A Tarascon, la crèche municipale propose des vidéos

A Tarascon, les équipes de la crèche municipale Les Capucins et de la halte-garderie Les Péquelets sont mobilisées pour accueillir les enfants de personnel soignant à la crèche depuis le 16 mars. Les professionnelles n'oublient pas pour autant tous les autres enfants restés chez eux. C'est pourquoi,elles vous proposent des vidéos de chansons ou de comptines, ainsi que des photos des activités qu'elles réalisent avec les enfants.

Pas de location touristique jusqu'au 11 mai

L'arrêté préfectoral qui interdit les locations d’hébergement à titre touristique dans le Vaucluse est prolongé jusqu'au 11 mai. Il concerne les chambres d'hôtel, les meublés de tourisme et les autres logements destinés à la location touristique.

Une plateforme pour relier étudiants et personnes âgées

Une jeune vauclusienne a monté une plateforme nationale baptisée Granny et Charly juste avant le confinement. Elle compte aujourd'hui plus de 700 étudiants inscrits. Elle propose de mettre en relation des étudiants et des personnes âgées. Avec le confinement, ces jeunes proposent bénévolement d'aller faire les courses, de l'administratif ou des appels pour maintenir un lien social.

Réouverture partielle de la déchetterie à Vaison-la-Romaine

A partir de ce mercredi 22 avril, la déchetterie Sainte-Catherine à Vaison-la-Romaine rouvre aux particuliers. Il faut respecter certaines conditions : c'est seulement les déchets verts (les autres déchets comme les encombrants ne sont pas admis pour le moment) ; sur rendez-vous en appelant le 94.80.36.58.52 (permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures) ; limité à 3 mètres cubes par rendez-vous et sur présentation de la carte d'accès. Les horaires et jours d'ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.