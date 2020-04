Coronavirus : les principales informations en Vaucluse ce vendredi 24 avril

On découvrira dans quelques jours le plan détaillé du gouvernement en vue du déconfinement prévu à partir du 11 mai. Les premières décisions ont été annoncées jeudi par l'Elysée à l'issue d'une réunion avec les maires. Le déconfinement ne sera pas régionalisé mais il s'adaptera aux réalités de chaque territoire. Concernant les écoles, le retour progressif des enfants se fera sur la base du volontariat des parents et sans obligation. Enfin en matière de transports, la distanciation sociale et le port du masque seront imposés.

Dans cet article que nous actualisons tout au long de la journée, on vous donne toutes les informations de ce vendredi 24 avril liées au coronavirus, que ce soit des infos pratiques, des initiatives solidaires ou des bons plans pour mieux vivre le confinement.

On compte 32 décès dont 11 résidents d'Ehpad, selon le bilan publié jeudi soir.

Déconfinement, retour à l'école, port du masque dans les transports : le point sur les annonces de l'Elysée.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre à vos questions : le 0800 130 000.

Tous les bons plans confinement dans le Vaucluse sont recensés dans cet article.

La vente du muguet le 1er mai étroitement encadrée

La vente du muguet du 1er mai sera étroitement encadrée. La vente sur la voie publique sera interdite. La vente par les fleuristes sera seulement autorisée en livraison ou en retrait de commandes. Vous pourrez aussi acheter votre muguet dans les commerces de produits essentiels.

Au centre de loisirs, les enfants des personnels soignants accueillis y compris le week-end

Depuis le confinement, le centre de loisirs de la Barthelasse à Avignon, accueille une trentaine d'enfants des personnels indispensables (pompiers, gendarmes, soignants etc..) pendant les vacances de printemps, week-ends compris. Garderie, étude du matin, du soir, cantine, masques et gants, tout est prévu pour assurer leur sécurité et permettre ainsi à leurs parents de travailler l'esprit un peu plus tranquille.

32 décès liés au Covid-19 en Vaucluse

32 personnes ont succombé au Covid-19 en Vaucluse depuis le début de la pandémie selon les derniers chiffres des autorités publiés ce jeudi. En voici le détail :

68 personnes testées positives et hospitalisées (+1 par rapport à mercredi)

personnes testées positives et hospitalisées (+1 par rapport à mercredi) 13 personnes sont en réanimation (chiffre stable)

personnes sont en réanimation (chiffre stable) 147 personnes ont quitté l'hôpital et ont regagné leur domicile (+2)

personnes ont quitté l'hôpital et ont regagné leur domicile (+2) 32 personnes sont décédées dont 11 résidents d'EHPAD (6 décès en EHPAD et 5 à l'hôpital)

Les derniers chiffres de l'épidémie dans la région

L'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur vient de publier les derniers chiffres de la pandémie de coronavirus dans notre région :

13.774 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie

personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie 1799 personnes sont hospitalisées dont 310 en réanimation

personnes sont hospitalisées dont 310 en réanimation 3135 personnes ont quitté l'hôpital et sont rentrées chez elles

personnes ont quitté l'hôpital et sont rentrées chez elles 574 personnes sont décédées du Covid-19

Une armée de couturières au travail à Sorgues

Dans la guerre contre le coronavirus, la ville de Sorgues a levé une véritable armée... de petites mains ! Plus de 170 couturiers et couturières ont répondu à l'appel lancé par la ville il y a quelques jours. Objectif : confectionner au moins 10.000 masques grand public qui seront distribués aux habitants. La salle des fêtes a été transformée en atelier de couture avec machines et matériel à disposition. D'autres couturières préfèrent travailler à la maison. Des employés municipaux volontaires se chargent de leur apporter le tissu et les élastiques. Pour rejoindre l'arrmée des couturières de Sorgues : 06.42.54.23.58