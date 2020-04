DIRECT - Coronavirus : les principales infos de ce vendredi dans les Pyrénées-Orientales

Les dernières nouvelles de l'hôpital de PERPIGNAN :

Deux nouveaux décès ont été enregistrés ce vendredi à l'hôpital de Perpignan, ce qui porte à vingt-sept le nombre de personnes mortes du coronavirus dans les Pyrénées-Orientales depuis le début de la crise sanitaire.

Vingt-six patients restent hospitalisés dont douze en réanimation. Dan sla région, 342 personnes sont décédées à cause du coronavirus.

ARS © Radio France

En France, 21.856 personnes sont décédés depuis le début de la pandémie selon les chiffres publiés jeudi soir par le gouvernement (+516 en 24h).

EN DIRECT

11h10 - Un vaccin "efficace sur des singes" selon un laboratoire chinois

Un vaccin expérimental a pour la première fois "largement protégé" des singes contre le nouveau coronavirus, affirme un laboratoire chinois à l'origine de la recherche.

"Les quatre macaques qui ont reçu le vaccin à haute dose n'avaient aucune trace détectable du virus dans les poumons sept jours après leur contamination", assure le laboratoire sur le site bioRxiv.

11h00 - L’hôpital de Perpignan s’organise pour une reprise progressive de ses activités

Dans un communiqué, l'hôpital annonce, à compter du lundi 27 avril, l'accueil des patients pour les hospitalisations et les consultations urgentes ou non différables (exemple : cancérologie, anesthésie, spécialiste,…), hors COVID-19.

Les patients se présentant au CH Perpignan devront obligatoirement porter un masque de protection individuel (médical, à usage professionnel ou en tissu), afin de garantir la sécurité de tous.

10h50 - Comptez-vous remettre vos enfants à la crèche dans la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris ?

La CC d'Argelès lance un appel aux parents pour savoir s'ils comptent remettre leurs enfants dans les différentes crèches de la CC à partir du 11 mai et à quel rythme. La CC souhaite des réponses avant le 1er mai par mail à l'adresse suivante : secretariat.pej@cc-acvi.com

10H40 - Des masques pour les enfants à l'école ? "Très compliqué" selon le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé vendredi sur France Inter, que c'était "très compliqué" de faire porter des masques à des enfants et précisé qu'il n'y avait "aucune recommandation scientifique" en ce sens.

"Je considère que c'est très compliqué de demander à un enfant de 10 ou 11 ans, qui est à l'école primaire, d'aller porter un masque toute la journée, à l'intérieur, en extérieur, de jouer avec dans la cour de récré quand on va commencer à dépasser les 30 degrés", a dit le ministre en réponse à une question d'une auditrice âgée de 11 ans, précisant toutefois ne pas faire "d'arbitrage".

10H30 - Le masque "très probablement obligatoire" aussi dans les avions selon le secrétaire d'Etat aux transports

10h20 - Récréation, cantine... les consignes de l’académie de Montpellier

France 3 Occitanie révèle vendredi matin un courrier de l’académie de Montpellier à destination des « personnels accueillant des élèves dans le contexte d'épidémie due au COVID 19 ». On y trouve les règles sanitaires à faire respecter en attendant la réouverture progressive des classes le 11 mai.

10H00 - Selon l'ARS, 11 000 dépistages réalisés dans 147 établissement pour personnes âgées de la région

Au moins un cas possible de covid-19 dans plus d'un quart des établissements pour personnes âgées de la région (EHPAD, unités de de soins de longue durée, EHPA, résidences autonomies et résidences services). Sur les 838 établissements d'Occitanie, 240 d’entre eux ont signalé au moins un cas possible de Covid-19 explique ce vendredi matin l'Agence Régionale de Santé. Au 22 avril, 88 actions de dépistages sont terminées, 59 sont en cours. A ce jour, près de 6500 résidents et plus de 4 700 agents ont été testés. Ces tests ont permis de confirmer à ce stade 582 cas positifs au Covid-19 parmi les résidents et 277 cas positifs parmi les personnels testés. A ce jour, selon l'ARS, 139 décès sont survenus dans ces établissements (il s’agit de décès de personnes âgées dont le test a été positif au Covid-19, mais aussi de personnes âgées qui pouvaient présenter des symptômes sans avoir pu être testées avant leur décès).