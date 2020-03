Coronavirus : les producteurs locaux berrichons obligés de s'adapter

L'économie tourne au ralenti avec l'épidémie de coronavirus en France. Avec le confinement imposé à l'ensemble de la population, c'est une difficulté supplémentaire pour les producteurs locaux berrichons. Pour certains, le plus gros coup dur a été la fermeture des cantines. Les écoles vont rester fermées encore probablement plusieurs semaines. "On livrait pas mal de cantines. Toutes les commandes sont annulées parce qu'elles sont toutes fermées", explique Laurent Moreau, qui fabrique des produits laitiers à Fontgombault. "On vendait notamment des yaourts. Ça faisait un chiffre d'affaire non négligeable. Toutes les semaines, on avait autour de 500 euros de marchandises pour la restauration collective", ajoute-t-il. C'est donc un manque à gagner conséquent. D'autant que pour Laurent Moreau, des commandes venues de toute la France ont aussi été annulées.

Un appel à changer sa façon de consommer

Les producteurs locaux s'adaptent donc. Ils encouragent les consommateurs à venir les voir directement à leur ferme, en passant commande au préalable. Pour cela, certains ont élargi leurs horaires d'ouverture afin d'éviter d'éventuelles files d'attente. "C'est moins dangereux d'aller dans une ferme qu'en grande surface", insiste Laurent Moreau. "Sur la vente directe, on est là, tout le monde est prêt à recevoir ceux qui sont prêts à venir sur nos sites de production", confirme Stéphane Leblanc, maraîcher à Arpheuilles. "Les fermes sont au milieu de grands espaces ouverts. Ça permet de limiter les risques", précise-t-il.

"C'est l'occasion d'une prise de conscience. Les consommateurs peuvent s'alimenter en produits locaux, c'est quand même mieux que des produits qui ont traversé le monde entier. Les producteurs locaux peuvent tirer leur épingle du jeu et pousser les gens à changer leur façon de consommer", expliquent Laurent Moreau et Stéphane Leblanc.

La confédération paysanne de l'Indre est en train de créer une carte sur Internet avec toutes les coordonnées des producteurs qui font de la vente directe.