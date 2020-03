Coronavirus : les producteurs locaux restent disponibles dans le secteur de Besançon

À la suite des mesures de confinement liés à l'épidemie de covid-19, tous les marchés sont désormais fermés. Cependant, les producteurs locaux restent disponibles pour ravitailler les habitants dans le secteur de Besançon.

À Pouilley-les-Vignes, la Fromagerie du Pré Verdot travaille avec l'association La Ferme à Palante qui fonctionne avec un système de drive. "C'est un peu comme du dépôt vente, les gens commandent en ligne, on prépare les colis et on les livre. C'est pratique en ce moment vu la situation" explique Benjamin, fromager. Différents producteurs travaillent avec l'association, "ça permet de réaliser des paniers avec un peu de tout", reprend Benjamin.

En période de confinement, le système de livraison séduit de nombreux consommateurs. "On a beaucoup plus de demandes, ça à presque doublé", confie le fromager de Pouilley-les-Vignes.

De la vente directe

À Fontain, La ferme du bout du bois continuent aussi de fonctionner normalement explique Louis Bulloz, producteur de charcuterie. "On fait de la vente direct. On a tout organisé dans le magasin pour acceuilir les clients en limitant les contacts", explique le producteur.

Les mesures de restrictions de sortie poussent certains consommateurs à se tourner vers les producteurs locaux. "On a notre clientèle habituelle et puis de nouvelles personnes qui viennent parce que c'est plus proche de chez eux", raconte Louis Bulloz.

La liste des producteurs dans le secteur de Besançon

En tout, une vingtaine de producteurs locaux sont disponibles dans le Grand-Besançon et plusieurs plateformes en lignes, en lien avec les producteurs, permettent de commander des produits locaux.