Coronavirus : les professionnels du tourisme du Var vont offrir un peu de repos aux "héros varois"

Soignants à l'hôpital ou à domicile, caissières et personnels de supermarchés, éboueurs ou chargés du nettoyage des villes... tous sont mobilisés depuis le début de la crise liée au coronavirus. "Var Tourisme" souhaite aujourd'hui leur rendre hommage et les remercier en lançant l'opération "Le repos des héros varois". Les professionnels du tourisme (restaurants, hôtels, campings, domaines viticoles, musées et autres parcs touristiques du département) sont invités à offrir (via ce formulaire et d'ici le vendredi 10 avril) des lots à tous ces personnels. Les séjours, les entrées gratuites ou les repas seront à gagner par tirage au sort.

Tirage au sort

Françoise Dumont, présidente de "Var Tourisme" explique s'être inspirée de l'opération lancée dans les Pyrénées-Alantiques où 200 bons de vacances ont été offerts aux soignants. Dans le Var, l'opération a été élargie à tous les "héros du quotidien qui nous aident pendant cette crise" précise la présidente. Ils pourront participer au tirage au sort en s'inscrivant, courant juin, sur le site internet de Var Tourisme. Les lots seront utilisables entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021 dans le Var.

Double objectif

Quelques heures après l'appel lancé aux professionnels du tourisme, de nombreux cadeaux étaient déjà proposés : "Cela prouve notre reconnaissance et notre gratitude envers tous ceux qui travaillent et prennent des risques en ce moment" indique Françoise Dumont qui précise que c'est aussi une façon de dire aux Varois : _"consommer local"_, "notre économie et nos professionnels du tourisme vont souffrir de cet épisode catastrophique. Il faut donc que nous nous serrions les coudes, que nous jouions collectif, et que nous consommions dans le Var."