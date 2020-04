Coronavirus : les propositions de la CCI du Doubs pour les entreprises

"Il faut sortir du flou et préciser concrètement les moyens". Le président de la CCI du Doubs, Dominique Roy met sur la table et envoie aux députés et sénateurs du département des mesures précises. Des mesures censées soutenir les entreprises dont l'activité est restreinte, voire nulle à cause du coronavirus.

Voici les mesures principales :

Pour les entreprises qui ont totalement fermé et dont le chiffre d'affaires est nul : annulation des loyers pendant la période.

Pour celles qui ont pu partiellement ou très partiellement pu travailler, un report de loyer encadré pour ne pas les fragiliser.

Pour les bailleurs qui subissent des pertes, Dominique Roy propose la création d'un dispositif national spécifique de prise en charge des loyers. Un dispositif qui mobiliserait les banques, les assurances, les collectivités et l'Etat.

La CCI veut aussi :

Le plafonnement des loyers professionnels afin de redonner de la dynamique à certaines zones, avec des mesures avantageuses fiscalement pour le propriétaire.

Et également des mesures fiscales « incitatives pour les propriétaires qui appliqueraient la règle du « zéro chiffre d’affaires, zéro loyer ».