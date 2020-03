Coronavirus: les provençaux généreux avec les restos du cœur

La campagne de collecte des restos du cœur se poursuit jusqu'au dimanche 8 mars. L'association appelle plus que jamais à la générosité et les provençaux y répondent.

Une crainte pour les restos du cœur: moins de dons. Au final, ce samedi 7 mars, la générosité a résisté. Même si l'on constate une fréquentation en baisse dans les supermarchés, les dons sont plus fournis. Au centre commercial La Valentine à Marseille, les rayons de pâtes, clairsemés, ont permis aux restos de récolter plus de produits d'hygiène et d'aliments pour bébé. A la mi-journée, à La Valentine, les bénévoles avaient récoltés plus d'une tonne de denrées alimentaires.

A Aix-en-Provence aussi, des clients généreux

Même constat à Aix-en-Provence. Sylvie, bénévole des restos reconnait sa surprise: "On a une journée tout a fait satisfaisante. les gens donnent et sont très généreux". Vous pouvez encore faire des dons aux restos du cœur ce dimanche 8 mars dans les magasins qui ouvrent leurs portes.

Des mesures d'hygiène pour les bénévoles

Pour éviter tout risque de contamination au coronavirus les bénévoles des restos du cœur sont équipés. Gants, gel hydroalcoolique et mouchoirs jetables.