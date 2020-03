Coronavirus : les Pyrénées-Orientales à l'arrêt

Après les annonces d'Edouard Philippe, le département des Pyrénées-Orientales est à l'arrêt ce dimanche matin. Les bars, restaurants sont fermés. Les stations de ski du département annoncent la fin de la saison et toutes les messes sont suspendues dans les églises du département.

Le contraste risque d'être saisissant. Samedi après-midi dans le centre ville de Perpignan, les terrasses de café étaient pleine du côté de la place République ou encore sur le quai Vauban. Ce dimanche, l'image sera totalement différente avec des lieux déserts. Tous les cafés et restaurants resteront fermés. Seuls les commerces qui vendent de l'alimentation ont la possibilité de rester ouverts de même que le pharmacies, et lundi les banques et les services publics.

La saison de ski est terminée

Autre conséquence des annonces d'Edouard Philippe dans notre département : la fermeture de toutes les stations de skis à partir de ce samedi matin, de Porté-Puymorens aux Angles en passant par Font-Romeu et le Cambre d'Aze. Les stations communiquaient encore vendredi pour dire que malgré le coronavirus, les pistes étaient toujours ouvertes mais hier soir le ton a changé. A Porté-Puymorens par exemple, on explique que "la santé est le bien le plus précieux"et que la station a décidé de se plier aux mesures nationales même si les stations de ski ne figurent pas expressément dans la liste des fermetures données par Edouard Philippe.

L'arrêt des messes dans les églises du département

Dans un communiqué, l'évêque des Pyrénées-Orientales Norbert Turini annonce que les lieux de culte restent ouverts au public mais toutes les cérémonies religieuses sont suspendues. Il n'y a plus de messes que ce soit le dimanche ou bien en semaine. En ce qui concerne les funérailles, les cérémonies prévues en début de semaine sont maintenues avec des mesures de protection sanitaire. En revanche, pour les enterrements à venir, l'évêque propose soit un report des cérémonies ou bien une simple bénédiction au cimetière dans la plus stricte intimité.