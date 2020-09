Coronavirus : les rassemblements de plus de 30 personnes interdits dès lundi en Savoie

Ministère des Solidarités et de la Santé

La Savoie est placée en "zone d'alerte" au Coronavirus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran a dévoilé ce mercredi soir de nouvelles cartes montrant l'évolution de la situation sanitaire en France.

Que signifie "zone d'alerte" ?

Concrètement cela signifie que le virus circule activement dans le département. Le taux d'incidence global est supérieur à 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants mais il est inférieur chez les personnes âgées. Et d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran, "il y a peu ou pas d'impact sanitaire sur les réanimations".

Sur cette nouvelle carte, la Savoie est indiquée en rouge très clair, cela indique le seuil d'alerte le plus faible en comparaison avec les nouvelles zones "d'alerte renforcée" (Grenoble par exemple) et les zones "d'alerte maximale" (Marseille et la Guadeloupe). Néanmoins, les gestes barrières (port du masque, distanciation sociale) doivent être respectés à la lettre.

69 départements sont placés en zone d'alerte dont la Savoie. La Haute-Savoie n'est pas en zone d'alerte © Visactu - Visactu

Quelles sont les mesures mises en place ?

Dès lundi prochain, les rassemblements de plus de 30 personnes seront interdits en Savoie, comme le prévoient les annonces du gouvernement. On attend désormais les précisions préfectorales, et notamment si cela concerne uniquement les lieux publics (local associatif par exemple) ou également les rassemblements privés comme les mariages.

De plus, dans ces zones d'alerte, les préfets ont la possibilité de prendre des mesures complémentaires. Par exemple, ils peuvent décider d'étendre le port du masque obligatoire dans certaines zones.