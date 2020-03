Coronavirus : les réactions politiques en Berry aux annonces d'Emmanuel Macron

"La France fait face à sa plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie". C'est Emmanuel Macron qui l'a déclaré ce jeudi soir, lors de son allocution solennelle aux Français. Face à l'épidémie de coronavirus, le président de la République a multiplié les annonces de mesures très fortes : fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir de lundi ; limitation des déplacements au strict nécessaire ; les plus de 70 ans et les plus fragiles sont invités à rester chez eux le plus possible ; report de deux mois de la trêve hivernale...

Une responsabilité collective et individuelle de tous les Français

Emmanuel Macron a insisté sur la responsabilité de tous les Français à suivre notamment les consignes d'hygiène : se laver très fréquemment les mains, tousser dans son coude, ne pas serrer la main, ne pas faire la bise, ne pas rendre de visites dans les EHPAD... "Il en va de la santé de tous, nous sommes responsables de la santé de tous. Il faut faire attention à nos gestes de tous les jours, c'est important pour toutes les personnes qui nous sont chères", insiste le député LREM de l'Indre, François Jolivet.

Malheureusement, nous aurons des comptages tous les jours, malheureusement, nous aurons des morts. Veillons à faire en sorte que l'on n'ait aucune responsabilité dans ces morts qui seront annoncés

L'appel à réduire ses déplacements doit être suivi. "Il s'agit de ne pas s'exposer et de ne pas exposer les personnes pour des déplacements qui n'avaient pas d'utilité. Sans se sanctuariser chez soi, il faut sans doute penser à ce qui est utile et ce qui ne l'est pas", explique François Jolivet. "La situation en Italie est effrayante. Faisons en sorte que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Il faut faire en sorte que les hôpitaux ne voient pas venir un afflux massif de gens, qu'ils ne soient pas victimes comme en Italie de l'impossibilité d'offrir des soins respiratoires aux personnes infectées", précise le député de l'Indre.

"Il y a de notre part à tous des précautions à prendre avec les personnes âgées. Il faut être responsable par rapport à elles, s'assurer qu'elles vont bien, leur apporter des courses", insiste également Nadia Essayan, députée Modem du Cher. "La population a très vite compris cela, qu'il ne faut pas se saluer, ne pas se faire la bise. Nous sommes tous responsables mais il ne faut pas non plus céder à la panique", appelle Nadia Essayan.

En Chine, ces mesures ont permis une courbe descendante de l'épidémie. À nous aussi d'arriver collectivement à faire cela chez nous

Le maintien du premier tour des élections municipales, une bonne chose

"Ce sont des mesures fortes qui vont compliquer la vie des Français, mais il faut être conscient de la nécessité d'endiguer cette pandémie", réagit Nicolas Forissier, député Les Républicains de l'Indre. "C'est vraiment une question de responsabilité quotidienne personnelle et de capacité de résilience en ne paniquant pas, en ne fantasmant pas, mais en étant responsable", ajoute-t-il sur France Bleu Berry. Malgré tout, Nicolas Forissier n'appelle pas à un arrêt total de la vie. "Ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Il faut continuer à faire ses courses, il faut aller voter ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. C'est très important, simplement ça se fera dans des conditions différentes", explique-t-il.