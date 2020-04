Coronavirus : les petits plats confinés des chefs du Berry

Être confiné chez soi présente au moins un avantage : on a jamais eu autant de temps pour cuisiner ! Pour allier contrainte et plaisir, plusieurs chefs berrichons proposent sur les réseaux sociaux des idées de recettes de confinement. A consommer sans modération.

Christophe Marchais, chef de "Jeux2Goûts" à Châteauroux

Le chef du restaurant castelroussin "Jeux2Goûts" nous accueille chez lui, dans sa cuisine, assisté de son fils qui fait office de commis. Au menu de cette recette : un panier de légumes locaux, navets ("c'est une peau épaisse, la peau du navet, donc on enlève bien tout, sinon c’est fibreux"), carottes et aillet ("c’est de l’ail jeune, avant que la tête ne se forme, donc tout se mange !"), feuille de laurier, orange sanguine, miel de Brenne et Pouligny. "Que des petits produits du coin", explique le chef.

Christophe Marchais aux fourneaux - Christophe Marchais (capture d'écran Facebook)

Ces recettes sont aussi, pour lui, l'occasion de mettre en avant la consommation locale. "Peut-être que le Covid-19 va servir à ça, à réfléchir sur notre façon de manger et à changer les habitudes. On se demande si au final, le restaurant idéal ce ne serait pas ça, de ne cuisiner que ce qu’il y a autour, à 50 ou 100 km de chez nous", interroge le chef en ciselant des fanes de carotte.

Julien Médard, chef de "L’ardoise du marché" à Boulleret (Cher)

Julien Médard, qui habite dans le même bâtiment que son restaurant, accueille les internautes dans sa cuisine professionnelle. Lui aussi propose des vidéos, en précisant dans le texte tous les ingrédients nécessaires, et en distillant quelques conseils pendant la préparation. "Les levures se nourrissent de sucre", précise-t-il pendant qu’il prépare une pâte à gaufres. "Evitez d’utiliser des machines pour couper les poireaux, prenez plutôt un bon couteau."

Dans une autre vidéo, Julien Médard propose une recette de barbecue, une énorme côte de bœuf enduite d'épices à griller au feu. Et tous les samedi soir, il invite les internautes à se joindre à lui : à 18 heures, on cuisine en direct !

"C'est très français, d'être à table", nous résume Julien Médard, joint par téléphone. "On le fait deux fois par jour minimum, et on aime quand même bien manger dans la région. C'est quelque chose qui rassemble toujours les gens, et qui met de bonne humeur", explique le chef.

Pascal Chaupitre, chef des "Petits plats du Bourbon" à Bourges

"Bonjour, aujourd’hui on va préparer une blanquette. Rappelez-vous la délicieuse blanquette de votre tendre enfance… Toujours un vrai bonheur, en tout simplicité", sourit Pascal Chaupitre, dans sa cuisine personnelle. Lui a choisi de donner des recettes toutes simples, à reproduire en famille.

"Donc nous avons le veau coupé en morceaux, de l’épaule. On recouvre bien d’eau avec quelques grains de sels pour faire remonter les impuretés, et on va écumer ces impuretés à la louche pour avoir un joli bouillon bien clair." Il donne ensuite les indications pour la sauce béchamel. "Il faut 100g de beurre et autant de farine. On va cuire le roux, c’est comme ça qu’on appelle le mélange beurre/farine. On va attendre que le beurre fonde, et là on va ajouter la farine. Ensuite, on va faire bouillir le lait et mélanger le lait chaud sur le roux froid, pour éviter les grumeaux !"

Sur la page Facebook des "Petits plats du Bourbon", le responsable de salle Ronald a lui aussi l'occasion de donner ses recettes. Ici, ce sont des poireaux vapeur sauce gribiche. "Et n'oubliez pas le vin !" précise l'établissement. Avec modération, cela va sans dire.

"Les petits plats de Célestin" à Vierzon

Chez le petit frère des "Petits plats" à Vierzon, on propose aussi des recettes simples à faire chez soi. Un hachis parmentier, par exemple. "Le but du jeu pour la purée, c'est de tailler les pommes de terre de la même grosseur, pour que le temps de cuisson soit identique", explique le chef Fabrice Jonard.

Le chef et son épouse Pascale proposent aussi des recettes "zéro gaspillage", élaborées avec les restes de la veille. Cela donne par exemple "une petite purée de carottes et patates douces à l'orange, légèrement moutardée", ou encore un gâteau au fromage blanc, pommes et poires.

Pour les paresseux : la livraison à domicile

Pas motivé, pas assez bien équipé chez vous pour cuisiner ? Certains restaurants proposent enfin de vous livrer des plats de chefs. C'est le cas de "La Tour" à Sancerre, par exemple, qui élabore des menus gourmands : poitrine de cochon caramélisée, croustillant au chocolat, écrasé de butternut... (Presque) comme au restaurant.