Covid-19 : les refuges pour animaux s'attendent au pire comme à Gerzat dans le Puy-de-Dôme

"On a eu un chien jeté par dessus le grillage, et un autre attaché à la porte". Cette employée du refuge pour animaux à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme, n'en revient pas. Alors que depuis le début du confinement la structure est fermé au public, ces derniers jours les abandons se multiplient.

Plus de bénévoles pour les promenades

Ici, près de 70 chiens, et presque autant de chats, attendent une adoption. "Mais le refuge est fermé" s'inquiète Michel Antoine Sibiaud, le président de la structure. "Le problème, c'est que le personnel est confiné, on a conservé deux personnes pour nourrir les animaux et les sortir, mais les bénévoles qui assuraient les promenades ne peuvent plus le faire, et c'est problématique". Mais ce qui l'est davantage, ce sont les conséquences de la pandémie pour les animaux de compagnie.

"On a des interventions quotidiennes pour intervenir sur des difficultés humaines qui ont un retentissement animal, comme une équipe partie dans ce village pour une personne qui est malade, et qui ne peut plus s'occuper de ses deux animaux" ajoute, désemparé, le responsable de la structure .

Le pire est à venir... Michel Antoine Sibiaud, président de l'Association Protectrice des Animaux

Mais la principale crainte à l'APA, ce sont les abandons. "Nous pensons qu'ils vont augmenter de façon très significative" redoute Michel Antoine Sibiaud, "car après la crise sanitaire, il y aura la crise économique, et on sait très bien qu'une crise économique a toujours un retentissement sur les animaux".

L'autre conséquence du confinement, c'est l'arrêt prématurée de la campagne de stérilisation des chats. Leur population devrait donc logiquement augmenter dans les prochains mois.

Il est toujours, bien évidemment possible, d’aller acheter des aliments pour vos animaux, cela fait partie des dérogations prévues pendant le confinement, en revanche la loi puni sévèrement l’abandon, jusqu’à 2 ans d’emprisonnement, et 30 000 euros d’amende pour ce délit.