Coronavirus : les restaurants du cœur face à une forte hausse des plus démunis dans les Pyrénées Atlantique

Ce samedi est spécial. Durant toute la journée le réseau France Bleu se penche sur les Restos du Coeur et les Enfoirés afin d'aider les plus démunis.

Forte hausse du nombre des personnes aidées en avril et début mai

Ces derniers mois, ils sont encore plus nombreux en raison du confinement. Phénomène nouveau, Jacky Neel, la responsable départementale des 12 Restaurants du cœur des Pyrénées Atlantique, constate que les personnes aidées sont plus jeunes. "des étudiants et des personnes dont les CDD ont été arrêté durant le confinement". Durant avril et en ce début mai ce sont désormais 2800 familles qui sont aidées dans les PA. C'est 20 % de plus qu'il y a un an durant la même période.

Jack Neel, présidente départementale des Restos du coeur Copier

Nous accueillons une population qui ne venait pas avant

"Nous avons des personnes qui n'ont pas pu se déplacer (rentrer dans leurs familles). Nous avons des personnes dont les contrats à durée déterminés sont terminés. Nous avons de multiples personnes qui viennent pour de l'aide d'urgence et nous avons des étudiants. Une population qui ne venait pas aux restos du cœur avant" "Nous aidons 2800 personnes dans le département. Ça représente une augmentation de 20% !"

Les stocks s'épuisent

Avez-vous les moyens de leur donner à manger ? "oui, pour le moment, mais les stocks s'épuisent et il va nous falloir trouver des sources de réapprovisionnement" "ce qui nous manque le plus, ce sont des conserves de poisson (sardines et thon), des conserves de légumes, des conserves de plats cuisinés en boites adaptées pour les personnes seules"