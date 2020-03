Coronavirus : les restaurateurs et producteurs isérois s'organisent pour poursuivre leur activité

Malgré les annonces gouvernementales qui imposent la fermeture des restaurants, les patrons d'établissements et les producteurs isérois trouvent des solutions pour continuer leur activité, notamment via la livraison de leurs produits.

Alors que les restaurants sont tous fermés en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus, les professionnels s'organisent. Pour écouler leurs stocks et continuer leur activité, certains patrons d'établissements isérois se lancent dans la livraison de repas.

C'est notamment le cas du restaurant La Grange, au Sappey, qui va livrer cette semaine 150 repas aux habitants de la commune. "Il y a eu un grand élan de solidarité au Sappey, on a pu vendre toute notre marchandise sur la semaine en cours", témoigne Priscilla Cardot, co-gérante du restaurant. La gérante espère pouvoir continuer à livrer des repas, par solidarité, "aux personnes isolées ou âgées, celles qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en télétravail et qui doivent gérer leur travail et les enfants à la maison", détaille-t-elle.

Christian Boudes, gérant de la charcuterie Motte viandes, à La Mure.

Les traiteurs en difficulté

Une solution envisageable à condition que la restauratrice puisse encore s'approvisionner auprès de ses fournisseurs et que le gouvernement n'interdise pas la vente à emporter. Si tel est le cas, les traiteurs seront eux aussi en difficulté, à l'instar de Frédéric Guillaud, traiteur à la Côte-St-André qui a déjà perdu toutes ses commandes dans les écoles : "on attend de connaître les directives gouvernementales, est-ce qu'on va être réquisitionnés pour livrer les hôpitaux ou l’ouverture prochainement de crèches permettant d’accueillir les enfants des personnels hospitaliers ? On attend et on est prêts", espère le traiteur.

Un espoir partagé par ses employés puisque 80 salariés sur la centaine qui travaille chez le traiteur sont au chômage partiel depuis les annonces gouvernementales de ce week-end.

Un service de livraison pour éviter de sortir

Malgré la crise du coronavirus et la vague de fermetures, les magasins alimentaires restent ouverts, c'est le cas notamment des charcuteries. Christian Boudes, le gérant de Motte viandes, dans la commune de La Mure, a décidé de mettre en place un service de livraison pour éviter aux clients de se déplacer dans son magasin.

"On laisse la possibilité à nos clients de faire une commande qu'on prépare et qu'ils viennent chercher ou bien de commander et d'être livré à domicile pour ne pas avoir à sortir de chez eux. La livraison se fera sur le plateau matésin et dans l'ensemble du département. Nous avions prévu du stock et puisque nous nous servons en local, _il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour l'instant_. L'objectif est de poursuivre notre activité et permettre à nos employés de continuer à travailler", détaille Christian Boudes.

Pour l'instant et grâce à ce système, parmi les 15 employés de la charcuterie, personne n'est au chômage.