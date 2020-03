Coronavirus : Les Restos du coeur de Dordogne redoutent une baisse des dons

Dans le grand hangar départemental de l'association situé à Coulounieix-Chamiers, une vingtaine de bénévoles des Restos du cœur s'activent pour faire de la place sur les étagères. A compter de vendredi 6 mars, les camions en provenance des grandes surfaces du département vont livrer des tonnes de boîtes de conserve, de paquets de pâtes ou de bouteilles d'huile.

La plus grande collecte de l'année

Car la collecte organisée ce week-end est la plus importante de l'année. Et dans le contexte du coronavirus, le président des Restos du cœur en Dordogne ne cache pas son inquiétude. "On entend tellement dans les médias qu'il y a moins de produits dans les rayons qu'on pense qu'il va y avoir une répercussion sur la collecte cette année explique Pierre Loas. L'année dernière nous avions récupéré 57 tonnes de marchandises, et si nous n'avons pas au moins autant cette année, nous aurons peut-être du mal à terminer l'été".

L'inquiétude des bénévoles

Une inquiétude que partagent les bénévoles. Vincent, qui a rejoint l'association l'année dernière, regrette que l'on "en fasse beaucoup avec le coronavirus", alors que la Dordogne n'a pas été touchée à ce jour. "Je trouve qu'on parle trop! lâche-t-il. On entend parler que de ça dans les journaux , et ça risque d'avoir des répercussions sur la collecte de demain. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde dans les magasins".

Ce vendredi 6 et samedi 7 mars, près de 500 bénévoles vont collecter les denrées offertes par les clients de 73 grandes surfaces du département. La liste des magasins est à retrouver ici.