La plupart des 32 centres de distribution des Restos du Coeur vont rouvrir progressivement à partir de la semaine prochaine en Loire-Atlantique. L'association a lancé vendredi un appel aux dons de masques, de gants et de gel hydro-alcoolique.

Coronavirus : les Restos du Coeur de Loire-Atlantique vont rouvrir et appellent à l'aide

La situation des plus précaires en cette période de confinement de la population inquiète les associations caritatives, c'est pour cette raison que les Restos du Coeur de Loire-Atlantique ont annoncé vendredi la mise en place d'une nouvelle organisation pour pouvoir assurer leur mission. Ainsi, et après deux semaines d'interruption, la plupart des 32 centres de distribution alimentaire du département vont progressivement rouvrir à partir de la semaine prochaine.

Pallier l'urgence

A Nantes, l'association va stationner son Bus du Coeur deux soirs par semaine allée Baco et place Talensac, elle procédera à la distribution de colis entre 18h et 19h30. Le centre de distribution alimentaire d'urgence ouvert il y a quelques jours poursuit son activité les lundis, mercredis et vendredis au 5 rue de la Garde. Quant à l'hébergement d'urgence, il est assuré à la Maison de Coluche, située 37 rue de la pâture avec un accueil 24/24.

Appel aux dons

Pour fonctionner les Restos du Coeur de Loire-Atlantique ont besoin de bras, de nombreux bénévoles (souvent des retraités) sont en effet confinés chez eux, l'association a donc lancé un appel auquel 600 personnes ont déjà répondu. L'autre appel concerne le matériel, les Restos ont un besoin urgent de masques, de gants et de gel hydro-alcoolique. Les particuliers et les entreprises peuvent les déposer au siège de l'association, 5 rue de la Garde à Nantes.