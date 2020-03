Avec les consignes de confinement, l'aide aux plus démunis est chamboulée dans les différentes associations. Les Restos du coeur du Nord vont rouvrir notamment des centres de distribution.

Coronavirus : Les Restos du coeur du Nord se réorganisent et cherchent de nouveaux bénévoles

La campagne d'hiver est terminée depuis le 13 mars, celle d'été devait commencer le 6 avril dans les 85 centres du Nord qui viennent en aide à 40 000 familles. Mais vu la situation de confinement, et la difficulté de trouver des denrées de première nécessité pour certains, la direction a décidé de rouvrir rapidement certains centres. Des centres qui mettront en place des mesures de distance d'un mètre entre les bénéficiaires, ou entre les personnes accueillies et les bénévoles.

Le problème c'est qu'il y a de moins en moins de bénévoles disponibles, car la moyenne d'âge est de plus de 70 ans, et que donc ils sont considérés comme à risque. D'autres sont en plus réquisitionnés pour garder leurs petits enfants.

La directeur départemental Thierry Sarrazin lance donc un appel pour trouver des bénévoles, notamment des étudiants qui ne peuvent plus aller à l'université.

Les maraudes vont reprendre mais sous une autre forme

Arrêtées lundi pour éviter les rassemblements, les maraudes vont finalement reprendre aujourd'hui, mais au lieu de distribuer des cafés, et des croissants, les Restos du Coeur vont proposer un panier repas avec notamment des sandwichs pour pouvoir tenir au moins 1 jour.

Les "Restos chauds" sont pour le moment à l'arrêt, car ils accueillaient 150 à 180 personnes par soir, le directeur réfléchit à un système pour laisser 1m à 1m50 entre chaque personne avant de rouvrir.

Thierry Sarrazin qui n'est pour le moment pas inquiet pour les dons.