Coronavirus : les restos du cœur ferment leur quinze sites en Sarthe

Les conséquences du coronavirus en Sarthe pour les associations : les restos du cœur ont décidé ce dimanche de fermer leurs portes. Les quinze sites du département ne sont plus accessibles aux bénéficiaires.

Interview de Claire Lemetter, la chargée de communication de l'association

Cette décision de fermer est un crève cœur, mais on ne ne veut pas faire courir de risques à nos bénévoles

France Bleu Maine : pourquoi avoir décidé de fermer les sites de distribution ?

Claire Lemetter, la chargée de communication, des restos du cœur en Sarthe : Malheureusement, on va être obligé de fermer les 15 centres de distribution car on ne veut pas faire courir de risques à nos bénévoles qui sont déjà très âgés et qui font partie des populations à risques. Toutes les distributions sont arrêtées. Au départ, pour les maintenir, on avait fournit des masques et on avait du gel hydro-alcoolique dans tous les centres. Et puis, on avait aussi émis la possibilité de faire des colis de dépannage pour éviter de toucher un minimum les personnes , car notre problème, c'était d'éviter les contacts, mais là, avec le stade 3, c'est trop compliqué, on ne veut pas mettre en danger les bénévoles. Chaque centre prend sa décision par département.

France Bleu Maine : qu'allez-vous faire de toutes les denrées récoltées lors de la collecte nationale ?

Claire Lemetter, la chargée de communication, des restos du cœur en Sarthe : pour le moment, ce n'est pas un problème car il y a beaucoup de denrées non périssables comme des pâtes, des boites de conserves, ou des produits d'hygiène. Du coup, on peut les distribuer durant toute la campagne d'été.

France Bleu Maine : c'est un coup dur cette fermeture ?

Claire Lemetter, la chargée de communication, des restos du cœur en Sarthe : oui, car c'est la première fois depuis le début des restos du cœur. Ça nous fait vraiment très mal au cœur. notre métier, c'est de venir en aide aux gens, et ne pas pouvoir le faire dans un moment où on a tous besoin de solidarité, et d'entraide, c'est très très difficile.