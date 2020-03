Face à l'urgence sanitaire née de l'épidémie de coronavirus, les Restos du Coeur annoncent la fermeture de leurs deux centres dijonnais dès ce lundi 30 mars et jusqu'à nouvel ordre. Des distributions de colis sur rendez-vous téléphonique remplacent le fonctionnement habituel.

Coronavirus - Les Restos du Coeur ferment leurs centres à Dijon et ne distribuent plus que par colis

A partir du lundi 30 mars, les centres de Dijon Nord et Sud ferment leur distribution habituelle

Ce samedi 28 mars, les Restos du Coeur annoncent un changement de fonctionnement, obligatoire face à l'urgence sanitaire du Covid-19. Ainsi, dès ce lundi 30 mars et mardi 31 mars, les deux centres de Dijon seront fermés. Les personnes habituellement accueillies peuvent récupérer leur colis différemment.

Une distribution individuelle de colis sur rendez-vous téléphonique, ou une livraison groupée

"Les centres de Dijon ne seront pas ouverts comme prévu lundi, jeudi pour Dijon Sud et mardi vendredi pour Dijon Nord. Ils seront tous les deux fermés dès ces lundi 30 mars et mardi 31 mars," indique Jean-Denis Barroy, responsable départemental des Restos du Coeur 21. Inutile donc de vous y présenter alerte l'association : l'objectif étant que le moins de personnes possible se rendent dans les deux centres au début de la semaine prochaine.

La distribution se fait désormais sous deux formes :

Par rendez-vous individuels pris par téléphone à l'avance pour récupérer son colis.

Par livraisons groupées dans des structures qui hébergent certaines personnes accueillies par les Restos du Coeur.

Pour les contacter et prendre rendez-vous :