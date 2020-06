Coronavirus : les premiers résultats des tests Covid-19 sont négatifs à la mairie de Châlons-en-Champagne

"Aucun cas de Covid-19 n’aura été à déplorer parmi les personnels travaillant dans des espaces accueillant du public à l’intérieur de la mairie", fait savoir la ville de Châlons-en-Champagne dans un communiqué ce mardi 9 juin.

Cela concerne notamment l’accueil principal de l’hôtel de ville, l’accueil du service état civil et démarches administratives, l'espace de gestion de la relation citoyen, le secrétariat général, la police municpale ou encore le cabinet du maire. La ville rappelle aussi qu’un protocole sanitaire est mis en place depuis le 11 mai pour protéger le public et le personnel.

Les premiers résultats sont négatifs

Vendredi dernier, 80 personnes ont été testées au sein de la mairie, à titre préventif, suite à la découverte de quatre cas de Covid-19, dont le maire Benoist Apparu et la députée Lise Magnier. Tous les résultats sont donc revenus négatifs.

La mise en oeuvre de ce protocole a été réalisée par la ville de Châlons-en-Champagne, en collaboration avec l’Agence régionale de santé. Les 80 personnes testées regroupent l’ensemble des personnels qui travaillent dans le bâtiment principal de la mairie, précise la ville. Les lieux ont été désinfectés et déconfinés, les agents concernés ont pu réintégrer les locaux.

110 personnes testées au total et "une bonne nouvelle"

30 autres personnes ont également été testées ce lundi et ce mardi. Toujours par mesure de précaution. Il s’agit de personnels qui travaillent dans un bâtiment annexe de la mairie, les services informatique et de l'éducation. Les résultats définitifs seront connus ce mercredi 10 juin.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire Benoist Apparu fait part d'une "bonne nouvelle" à propos des personnels testés ce week-end. "Les premiers résultats sont également négatifs. On peut donc espérer que 100% des personnels concernés aient été testés négatifs au Covid", dit-il, tout en restant prudent et en rappelant l'importance du respect des gestes barrières.

La ville rappelle que le protocole sanitaire est maintenu pour le personnel et le public. Tout le monde doit continuer à respecter les mesures de prudence. Si vous devez vous rendre dans une des structures municipales, vous êtes invités à porter un masque et appliquer les règles de distanciation et d’hygiène.