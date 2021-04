Coronavirus : les salles de sport du Mans peinent à croire à une réouverture prochaine

Les rameurs, les vélos elliptiques et les bancs de musculation des salles de sport vont-ils bientôt reprendre du service ? Emmanuel Macron réunira plusieurs ministres, jeudi 15 avril à 18h, pour décider de la réouverture des lieux fermés (bars, restaurants, lieux culturels, salles de sport). Le gouvernement doit à nouveau examiner les protocoles sanitaires.

On veut juste une chose : travailler

"Je n'attends plus grand chose", soupire Morgan Lemos au sujet de cette réunion. Le coach de CrossFit 7.2, dans le sud du Mans n'aurait jamais pensé rester fermé neuf mois sur douze, en un an de crise sanitaire. "On n'est pas la cause du problème, les chiffres [de l'épidémie, ndlr.] ne redescendent pas malgré notre fermeture", explique l'entraîneur. "On veut juste une chose : travailler."

Un protocole sanitaire strict déjà "suffisant"

Morgan Lemos estime que le protocole sanitaire mis en place à CrossFit 7.2 est "suffisant". "Les machines ne sont utilisées que par une personne et la zone de travail fait 6 m²", détaille le coach sportif. Il refuse d'imposer le port du masque à ses adhérents.

Même son de cloche à la salle Keep Cool, qui a ouvert en janvier 2020, allée Refour, au Mans. Selon le responsable, Romuald Besson, leur rôle est essentiel pour la santé de leurs adhérents. "On a quand même beaucoup de personnes obèses qui sont en réanimation et je pense qu'on est les plus à même à pouvoir lutter contre l'obésité", souligne le sportif. L'obésité est un facteur de complication du Covid-19.

Pour pallier la fermeture, Keep Cool organise des cours en extérieur avec un entraîneur et cinq participants, pour ne pas dépasser la limite des rassemblements de six personnes.

Un tiers d'adhérents en moins à l'Orange bleue

Philippe Bazin, gérant de Phil'tness, rue de l'Etoile, en centre-ville du Mans, donne également des cours particuliers. "Si on imagine une réouverture en juin, le temps que la mécanique se relance, que les gens aillent en vacances, ça va reprendre doucement", estime le responsable.

A l'Orange bleue de l'ouest du Mans, le gérant, Gouni Alaza, craint déjà une nouvelle fermeture. "Je ne veux pas qu'on nous ouvre pour nous refermer en juillet ou en septembre." Il préférerait rester fermé cet été, rouvrir dans de bonnes conditions en septembre et continuer de bénéficier des aides de l'Etat entre temps. Sur 650 adhérents, sa salle en a perdu 200, soit environ un tiers, mais Gouni Alaza ne s'inquiète pas. L'Orange bleue est implantée depuis 27 ans et il pense que les adhérents fidèles reviendront.