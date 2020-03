Coronavirus : "Les sans-abri rencontrent des villes totalement fermées"

Comment rester confiné quand on n'a pas de domicile fixe? L'épidémie de coronavirus rend le quotidien des personnes sans domicile fixe encore plus compliqué.

C'est une injonction contradictoire, rester à la maison quand on n'a pas de toit.

Les mesures de confinement posent la question urgente des personnes sans-abri. Pour protéger ces populations particulièrement fragilisées, le gouvernement a annoncé jeudi la réquisition de chambres d'hôtel. En attendant, le coronavirus rend le quotidien des sans domicile fixe encore plus compliqué.

Tous les lieux refuges leur sont inaccessibles

La plupart des sans-abri sont contraints d'errer dans une ville déserte. "Les magasins sont fermés, idem pour des lieux dans lesquels ils peuvent grignoter, aller aux toilettes plus facilement dans la journée etc. Tous ces lieux refuges leur sont inaccessibles. Ils rencontrent des villes totalement fermées", déplore Amélie Polachowska, membre de l'association comité d'accueil 72.

Eviter les foyers de contamination

Difficile aussi de trouver des repas gratuits. En raison du confinement, les maraudes sont moins nombreuses et tous les centres d'accueil de jour ont fermé leurs portes par mesure de précaution.

"On ne peut plus accueillir les sans-abri dans des structures traditionnelles. Des lieux comme la Halte Mancelle, rue Jeanne d'Arc ou La Flambée sont trop confinés. Cela reviendrait à rassembler dans des petites surfaces plusieurs personnes. Cela représenterait un foyer de contamination trop important", explique Yves Rouault, président de l'association Tarmac.

Respecter les gestes barrière

Petit à petit, des solutions sont mises en place pour respecter les gestes barrière. Ainsi à la Halte mancelle, on distribue des repas froids par la fenêtre pour respecter les distances de sécurité.

La mairie du Mans a ouvert jeudi la salle Barbara dans le quartier des Sablons pour assurer tous les jours, midi et soir (de 12h à 13h et de 18h30 à 19h30), la distribution de repas chauds. Une salle accessible et aérée qui permet de "garder un peu plus d'un mètre entre les convives", détaille Yves Calippe, adjoint en charge de l'action sociale.

La mairie du Mans réfléchit à des solutions pour permettre aux sans abris de rester confiner toute la journée dans les centres d'hébergement de nuit, mais là aussi se pose la question de la promiscuité et du risque de contagion.

Pour l'heure, aucun cas de coronavirus n'a été recensé au Mans chez les sans-abri.