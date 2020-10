Coronavirus : les santonniers craignent la fin de leur profession

À l'approche des fêtes de fin d'année les santonniers sont inquiets, les marchés de Noël et les foires s'annulent chaque semaine à cause de l'épidémie de Covid-19. Cette période de l'année représente 80% de leur chiffre d'affaires, l'Atelier de Fanny à Aubagne craint pour sa survie.

L'esprit n'est pas vraiment à la fête à l'Atelier de Fanny à Aubagne où Anthony Macciocu et son père fabriquent des santons et confectionnent des décors de crèche. Toutes les semaines des marchés de Noël ou foires aux Santons sont annulés dans la région à cause de l'épidémie de Covid-19, les ventes sont déjà en forte baisse alors que c'est à cette période de l'année que les santonniers jouent leur chiffre d'affaires. Les marchés et foires représentent 80% de leur chiffre d'affaires annuels.

"On fabrique toute l'année pour vendre avant les fêtes de fin d'année. 80 % de notre chiffre d'affaires se fait sur les salons et les foires. Si ces foires s'annulent on va avoir un gros manque à gagner et ce sera peut-être la fin de notre entreprise, donc de notre profession." - Anthony Macciocu

Anthony Macciocu comme d'autres santonniers demandent au préfet de maintenir les rendez-vous qui sont prévus dans le respect des mesures sanitaires. Il estime que c'est possible d'espacer les stands ou encore de limiter le nombre de personnes. A ce jour, il y a toujours une incertitude concernant le maintient des foires de Marseille et Aubagne prévues au mois de novembre.

"Toute l'année on paie des charges, si il n'y a rien qui rentre, on ne va pas s'en sortir. La situation devient critique."

Aujourd'hui certains misent sur les ventes sur internet mais cela ne pourra jamais compenser les pertes liées aux annulations des rendez-vous.