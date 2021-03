Coronavirus : les sapeurs-pompiers de la Marne obligés de s'adapter constamment à la crise sanitaire

Depuis un an et le début de l’épidémie de Covid-19, les près de 2000 sapeurs-pompiers de la Marne ont dû s’adapter à la crise sanitaire, réorganiser leurs pratiques en intervention. "Il a fallu changer nos postures opérationnelles", dit le lieutenant-colonel Cédric Rigollet.

"Nos personnels étaient habitués à intervenir sur des maladies particulières ou infectieuses mais ces interventions restaient exceptionnelles. Depuis le début de la crise de Covid-19 ces interventions sont quasiment devenues quotidiennes", poursuit le chef de pôle opérationnel au Service départemental d’incendie et de secours de la Marne (SDIS51).

Le secours à personne représente près de 80% des interventions des pompiers. Chaque année, quelques 26 000 personnes sont prises en charge par les soldats du feu dans le département de la Marne.

Protéger les pompiers et la population

Les pompiers ont dû s’adapter et appliquer scrupuleusement les gestes barrières, principalement pour deux raisons. "D’abord pour protéger nos sapeurs-pompiers contre cette maladie, pour leur santé et leur sécurité. Et puis la deuxième raison, pour garantir le maintien de notre réponse opérationnelle. Si nos sapeurs-pompiers commencent à être frappés par la Covid, on est obligés de les écarter des activités opérationnelles et donc nous perdons autant de capacités à intervenir", rajoute le lieutenant-colonel Rigollet.

Des interventions plus compliquées

Si les sapeurs-pompiers arrivent à faire face, l’épidémie de Covid-19 leur complique largement la tâche depuis un an. "Cela complique les choses parce qu’il a fallu s’adapter extrêmement rapidement", dit le lieutenant-colonel Rigollet.

"Heureusement dans le département nous disposions de l’ensemble des stocks nécessaires de masques et d’équipements qui nous a permis de faire face au début de la crise. Nous avons anticipé très rapidement et nous avons complété ces stocks puisque nous souhaitions nous inscrire dans la durée et continuer à offrir une protection à nos personnels. Et puis, c’est aussi offrir une protection à la population puisque nous ne souhaitions pas devenir des vecteurs de contamination", indique Cédric Rigollet.

Vaccination et nouvelles missions

Les sapeurs-pompiers ont fait partie des premiers à être vacciner contre le coronavirus. Dans la Marne, "à peu près un tiers des pompiers ont reçu la première dose du vaccin et environ 20% ont reçu la deuxième dose. Ces chiffres continuent à augmenter au gré des nouvelles vaccinations que nous organisons", dit le lieutenant-colonel Rigollet.

Les pompiers participent aussi à des activités de dépistage et maintenant à la campagne de vaccination de la population. "Nous sommes prêts à faire monter en puissance nos dispositifs, à la demande des autorités, pour pouvoir accroitre les capacités de vaccination dans la Marne", précise le chef de pôle opérationnel du SDIS51.